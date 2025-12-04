https://ria.ru/20251204/udar-2059700526.html
ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Кривом Роге
ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Кривом Роге - РИА Новости, 04.12.2025
ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Кривом Роге
Удар по зданию СБУ был нанесен ночью в Кривом Роге, три человека погибли, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
сергей лебедев
дмитрий песков
служба безопасности украины
кривой рог
днепропетровская область
украина
ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Кривом Роге
РИА Новости: при ударе по зданию СБУ в Кривом Роге погибли трое