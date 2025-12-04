Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Кривом Роге
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 04.12.2025
ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Кривом Роге
ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Кривом Роге - РИА Новости, 04.12.2025
ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Кривом Роге
Удар по зданию СБУ был нанесен ночью в Кривом Роге, три человека погибли, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
сергей лебедев
дмитрий песков
служба безопасности украины
кривой рог
днепропетровская область
украина
в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Кривом Роге

Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Удар по зданию СБУ был нанесен ночью в Кривом Роге, три человека погибли, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Прошлым вечером баллистическая ракета Искандер-М попала в здание СБУ в городе Кривой Рог, Днепропетровская область… Трое погибших, раненых вывозили семь машин скорых", - сказал Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
