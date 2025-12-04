Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы кидали камни в самолет

МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, прорвавшиеся на взлетно-посадочную полосу (ВПП), прыгали на крыле самолета, прилетевшего из Тель-Авива, закидывали камнями двигатель и фюзеляж, сообщил в своих свидетельских показаниях член экипажа, передает корреспондент РИА Новости.

В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы . Обвиняемые – бывший депутат Госдумы Илья Пономарев * (признан иноагентом в РФ ), предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества). На очередном заседании прокурор зачитал показания еще 10 свидетелей.

Второй пилот рейса авиакомпании Red Wings, следовавшего 29 октября 2023 года по маршруту Тель-Авив – Махачкала, рассказал в своих показаниях, что на борту было около 50 пассажиров. По его словам, самолет приземлился примерно в 20.00 мск, на ВПП посторонних на тот момент он не видел. Уже в международном терминале при прохождении паспортного и таможенного контроля прилетевшие узнали, что на привокзальной площади аэропорта начинаются массовые беспорядки.

"Затем сотрудники полиции стали кричать пассажирам нашего рейса, чтобы они скорее бежали в автобус, который находился на перроне стоянки для самолетов. Пассажиры забежали в автобус, а мы (экипаж рейса – ред.) забежали в самолет, и я закрыл входную дверь. Через иллюминатор я видел, как множество неизвестных лиц кавказской внешности стали прорываться через различные ограничения аэропорта… Некоторые лица залазили на крыло самолета, прыгали, а некоторые разъяренные лица закидывали двигатель и фюзеляж самолета камнями. Мы все были очень напуганы", - рассказал пилот.

По его словам, агрессивно настроенных людей на ВПП изначально было около 50 человек, но со временем их количество значительно выросло, и правоохранителям не удавалось с ними справиться. К полуночи прилетели два вертолета со спецназом, который создал "живой коридор" для пассажиров из Тель-Авива, и их пересадили из автобуса в вертолет.

"При этом спецназ производил выстрелы из оружия вверх, чтобы бунтующие граждане не подходили к ним. После этого митингующие стали вести себя менее агрессивно, были лишь локальные стычки между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов на ВПП, которые продолжились примерно до 00.30 минут. Мы все это время находись в салоне самолета", - рассказал свидетель.

По данным следствия, Пономарев*, Саситлинский и Абакаров 29 октября 2023 года размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале.

В результате этого в ночь с 29 на 30 октября на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.

Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о тех беспорядках, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Организаторы находятся в розыске.