Эксперт объяснил нападки Трампа на БРИКС

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп боится объединенной силы стран БРИКС, способной конкурировать с США, что и объясняет его "совершенно безумно агрессивные нападки" на этот формат, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Трамп полагает, что Америка сильна в диалоге с любым государством один на один. В ходе такого диалога она может диктовать условия практически любому государству. А вот если оппоненты США объединятся, то в совокупности они уже могут стать сильнее. Отсюда и совершенно безумно агрессивные нападки на БРИКС. Он инстинктивно правильно понимает, что если БРИКС будет дальше постепенно оформляться, это будет противовес США", - сказал он aif.ru

Как подчеркивает Лукьянов, БРИКС предлагает государствам альтернативу от площадок, на которых ключевую роль занимает Запад. При этом он указывает, что хоть у некоторых стран БРИКС по ряду вопросов могут быть непростые взаимоотношения, у них есть и большой потенциал для сотрудничества, которое развивается в том числе и благодаря давлению Трампа, который не поймет, что переусердствовал, пока сам этого не почувствует.

"Перспективы сотрудничества довольно широкие, потому что после опыта последних лет и карательных действий против России всем уже стало очевидно, что США и Запад готовы использовать подконтрольные им экономические инструменты для давления. А раз так, то все будут пытаться найти какие-то замены, обходы, не вступая в прямой конфликт, потому что прямой конфликт никому не нужен", - отметил эксперт.