Эксперт объяснил нападки Трампа на БРИКС - РИА Новости, 04.12.2025
01:12 04.12.2025
Эксперт объяснил нападки Трампа на БРИКС
Эксперт объяснил нападки Трампа на БРИКС
в мире
сша
россия
бразилия
дональд трамп
федор лукьянов
юрий ушаков
брикс
в мире, сша, россия, бразилия, дональд трамп, федор лукьянов, юрий ушаков, брикс, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, США, Россия, Бразилия, Дональд Трамп, Федор Лукьянов, Юрий Ушаков, БРИКС, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп боится объединенной силы стран БРИКС, способной конкурировать с США, что и объясняет его "совершенно безумно агрессивные нападки" на этот формат, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
"Трамп полагает, что Америка сильна в диалоге с любым государством один на один. В ходе такого диалога она может диктовать условия практически любому государству. А вот если оппоненты США объединятся, то в совокупности они уже могут стать сильнее. Отсюда и совершенно безумно агрессивные нападки на БРИКС. Он инстинктивно правильно понимает, что если БРИКС будет дальше постепенно оформляться, это будет противовес США", - сказал он aif.ru.
Флаги Индонезии и России - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Индонезия останется в БРИКС, несмотря на угрозы Трампа, сообщил источник
20 октября, 11:44
Как подчеркивает Лукьянов, БРИКС предлагает государствам альтернативу от площадок, на которых ключевую роль занимает Запад. При этом он указывает, что хоть у некоторых стран БРИКС по ряду вопросов могут быть непростые взаимоотношения, у них есть и большой потенциал для сотрудничества, которое развивается в том числе и благодаря давлению Трампа, который не поймет, что переусердствовал, пока сам этого не почувствует.
"Перспективы сотрудничества довольно широкие, потому что после опыта последних лет и карательных действий против России всем уже стало очевидно, что США и Запад готовы использовать подконтрольные им экономические инструменты для давления. А раз так, то все будут пытаться найти какие-то замены, обходы, не вступая в прямой конфликт, потому что прямой конфликт никому не нужен", - отметил эксперт.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Совместный ответ на тарифы Трампа может сплотить БРИКС, заявил Пушков
7 августа, 03:02
 
