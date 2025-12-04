https://ria.ru/20251204/tramp-2059659049.html
Трамп пока не хочет в Сомали
Трамп пока не хочет в Сомали - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп пока не хочет в Сомали
Президент США Дональд Трамп признался, что пока не собирается в Сомали. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:46:00+03:00
в мире
сомали
сша
земля
дональд трамп
Трамп пока не хочет в Сомали
Трамп заявил, что не собирается посещать Сомали в ближайшее время