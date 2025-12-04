https://ria.ru/20251204/tramp-2059658785.html
Трамп назвал Сомали кучкой людей, убивающих друг друга
Трамп назвал Сомали кучкой людей, убивающих друг друга - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп назвал Сомали кучкой людей, убивающих друг друга
Президент США Дональд Трамп заявил, что Сомали является не страной, а кучкой людей, убивающих друг друга. РИА Новости, 04.12.2025
Трамп назвал Сомали кучкой людей, убивающих друг друга
Трамп: Сомали является не страной, а кучкой людей, убивающих друг друга