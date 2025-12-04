Трамп оценил итоги встречи Путина и Уиткоффа

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с российским лидером Владимиром Путиным в Москве прошла очень хорошо, а также предупредил Украину об ухудшении условий урегулирования.
"У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом", — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Уиткофф и Кушнер, по словам американского лидера, по итогам переговоров выразили уверенность в желании Москвы положить конец войне.
Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что не способен предсказать, к каким результатам приведет встреча в Кремле.
"Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое", — сказал президент США.
Трамп выразил мнение, что условия урегулирования конфликта значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским.
«
"Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал (Зеленскому. — Прим. Ред.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него".
Американский лидер добавил, что вопреки совету главы Белого дома Зеленский решил этого не делать.
Трамп также вновь повторил, что США больше не тратят деньги на помощь Украине, а при экс-президенте Джо Байдене страну обкрадывали
Накануне вечером Reuters со ссылкой на чиновника в администрации США сообщило, что Уиткофф и Кушнер доложили Трампу об итогах переговоров с Путиным, оценив их как "обстоятельные и продуктивные". Также они проинформировали о результатах украинскую сторону.
Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле во вторник. Стороны около пяти часов обсуждали суть американского мирного плана, однако компромиссный вариант вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу и не раскрывать суть состоявшейся беседы. В состав российской группы переговорщиков вошли также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
Перед поездкой в Москву американская делегация встретилась с представителями Украины.
Как писали зарубежные издания, на переговорах во Флориде стороны затронули темы обмена территориями, гарантий безопасности и невозможности вступления Украины в НАТО. Утверждается, что они не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.
По информации СМИ, после переговоров с Путиным американские переговорщики собирались отправиться в одну из европейских стран на встречу с Владимиром Зеленским, однако позже сообщалось, что тот отменил саммит. Сам глава киевского режима заявил в среду, что готовит новую встречу делегации с представителями Трампа.
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Позже американская делегация встретилась с представителями ЕС и Киева в Женеве. Они предложили свои поправки к документу. Версии переработанного ими плана публиковали зарубежные СМИ, в Москве их называли неприемлемыми. Как отмечал Путин, изначальный мирный план США может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.