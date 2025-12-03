"Весьма содержательно": в Кремле рассказали о встрече Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел содержательную встречу с представителями США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной", — сказал он.
- На встрече обсуждались не конкретные формулировки, а суть плана США по урегулированию на Украине:
"Документ, который содержал 27 пунктов, нам был передан, мы с ним знакомились. <...> Затем мы получили еще несколько документов, четыре, которые сегодня тоже обсуждались".
- С чем-то российская сторона может согласиться, но некоторые предложения вызвали критику.
"Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки — они выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать".
- Во время переговоров стороны затронули территориальные проблемы, без которых Москва не видит решения украинского кризиса.
"Президент дал оценку тем деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования были со стороны европейцев".
- Москва и Вашингтон договорились не раскрывать суть состоявшейся беседы, предстоит еще большая работа.
- Встреча позволила обсудить пути дальнейшего урегулирования конфликта, а также договориться о продолжении совместной работы для достижения мира.
- Путин передал Дональду Трампу привет и несколько политических сигналов.
Накануне вечером президент принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Перед поездкой в Москву американская сторона встретилась с представителями Украины во Флориде.
Как писали зарубежные издания, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Утверждается, что стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.
Мирная инициатива США
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
