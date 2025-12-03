Рейтинг@Mail.ru
"Весьма содержательно": в Кремле рассказали о встрече Путина с Уиткоффом
Специальная военная операция на Украине
 
01:22 03.12.2025 (обновлено: 11:08 03.12.2025)
"Весьма содержательно": в Кремле рассказали о встрече Путина с Уиткоффом
"Весьма содержательно": в Кремле рассказали о встрече Путина с Уиткоффом
Владимир Путин провел содержательную встречу с представителями США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
Брифинг Ушакова по итогам встречи Путина и Уиткоффа
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел содержательную встречу с представителями США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной", — сказал он.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Представители США не обещали России, что поедут в Киев, заявил Ушаков
Вчера, 01:14

Главные подробности

  • На встрече обсуждались не конкретные формулировки, а суть плана США по урегулированию на Украине:
«
"Документ, который содержал 27 пунктов, нам был передан, мы с ним знакомились. <...> Затем мы получили еще несколько документов, четыре, которые сегодня тоже обсуждались".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента России
  • С чем-то российская сторона может согласиться, но некоторые предложения вызвали критику.
«

"Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки — они выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента России
  • Во время переговоров стороны затронули территориальные проблемы, без которых Москва не видит решения украинского кризиса.
«
"Президент дал оценку тем деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования были со стороны европейцев".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
Помощник президента России
  • Москва и Вашингтон договорились не раскрывать суть состоявшейся беседы, предстоит еще большая работа.
  • Встреча позволила обсудить пути дальнейшего урегулирования конфликта, а также договориться о продолжении совместной работы для достижения мира.
  • Путин передал Дональду Трампу привет и несколько политических сигналов.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа
Вчера, 00:45
Накануне вечером президент принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Перед поездкой в Москву американская сторона встретилась с представителями Украины во Флориде.

Как писали зарубежные издания, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Утверждается, что стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.

Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Заключить мир с Путиным". В США сделали заявление о переговорах по Украине
2 декабря, 22:04

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
 
