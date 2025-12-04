https://ria.ru/20251204/svo-2059738065.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
ВСУ потеряли за сутки более 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
доброполье (город)
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
доброполье (город), днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Доброполье (город), Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
ВСУ потеряли более 215 военнослужащих в зоне группировки "Восток"