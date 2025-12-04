Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение по существу дела о покушении на Симоньян - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/sud-2059818321.html
Суд отложил рассмотрение по существу дела о покушении на Симоньян
Суд отложил рассмотрение по существу дела о покушении на Симоньян - РИА Новости, 04.12.2025
Суд отложил рассмотрение по существу дела о покушении на Симоньян
Второй западный окружной военный суд отложил рассмотрение по существу уголовного дела о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:40:00+03:00
2025-12-04T16:40:00+03:00
происшествия
россия
москва
таджикистан
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031390835_0:657:2048:1809_1920x0_80_0_0_ac14ce603225d27c0b022b7b67c78a36.jpg
https://ria.ru/20251020/simonjan-2049353409.html
https://ria.ru/20251111/arest-2054114754.html
https://ria.ru/20251011/rassledovanie-2047657512.html
россия
москва
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031390835_0:551:2049:2087_1920x0_80_0_0_7bfcd0774ff0293891c37569f38724a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, таджикистан, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Таджикистан, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ
Суд отложил рассмотрение по существу дела о покушении на Симоньян

Суд отложил рассмотрение дела о покушении на Симоньян из-за болезни адвоката

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отложил рассмотрение по существу уголовного дела о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян из-за болезни адвоката одного из обвиняемых, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание отложили на 11 декабря.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Симоньян поблагодарила силовиков, которые предотвратили ее убийство
20 октября, 13:53
Ранее в суде РИА Новости сообщали, что рассмотрение дела будет проходить в закрытом формате, так как среди обвиняемых есть несколько несовершеннолетних.
Дело в отношении 12 фигурантов поступило в суд в конце октября.
Ранее в СК сообщили, что Михаил Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, вовлекая в неё сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и ЛГБТ+*, публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.
Кроме того, Балашов и Егор Савельев за 50 тысяч долларов согласились убить Симоньян, но были задержаны ФСБ до реализации плана.
По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за денежное вознаграждение убить Симоньян. Дав согласие, он привлек Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки, о чем сообщали неустановленным лицам. Заказчики убийства, в свою очередь, передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Симоньян
11 ноября, 10:35
Не позднее 13 июля того же года неустановленные лица для убийства Симоньян спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже по улице Вавилова в Москве, о чем сообщили Балашову, который прибыл к гаражу и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Следствие считает вышеуказанных лиц также причастными к хулиганству и разбойным нападениям на граждан, в том числе Таджикистана и Узбекистана.
В зависимости от роли и участия злоумышленники обвиняются по частям 1, 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 1 статьи 30, пунктам. "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству), части 3 статьи 30, части 4 статьи 222 УК РФ (покушение на незаконное приобретение оружия и боеприпасов к нему), пунктам "а" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), части 3 статьи 33, пункту "а" части 4 статьи 162 УК РФ (организация разбоя), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), части 3 статьи 33, части 2 статьи 213 УК РФ (организация хулиганства), части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
11 октября, 05:18
 
ПроисшествияРоссияМоскваТаджикистанМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала