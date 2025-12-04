https://ria.ru/20251204/sud-2059771683.html
Защита намерена обжаловать приговор физику Хорошилову
происшествия, россия, московская область (подмосковье), московский областной суд, вооруженные силы украины, российская академия наук
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 4 дек - РИА Новости. Защита обжалует приговор физику Артему Хорошилову по делу о госизмене и приготовлении к совершению диверсии, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
"Конечно, будем обжаловать", - сказала собеседница агентства.
Сегодня Мособлсуд
приговорил Хорошилова к 21 году лишения свободы, 5 из которых ему предстоит провести в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 700 тысяч рублей.
Хорошилову было предъявлено обвинение в приготовлении к совершению диверсии, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, государственной измене и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ
.
Как стало известно в ходе одного из судебных заседаний, 34-летний физик переводил средства украинским фондам, некоторые из которых поддерживали ВСУ
. Также он участвовал в DDoS-атаке на один из российских сайтов и фотографировал железнодорожные пути рядом с военной частью в Московской области
, купив до этого горючее.
Обвиняемый не отрицал, что переводил деньги фондам, так как хотел помочь украинцам, в этой стране проживают его родственники.
Процесс преимущественно проходил в открытом режиме, лишь изучение томов дела, содержащих секретные сведения, было ограничено для слушателей.
Хорошилов работал в институте общей физики им. А.М. Прохорова (ИОФ РАН
) в отделе низких температур и криогенной техники, публиковался в российских и зарубежных научных журналах.