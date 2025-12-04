Защита намерена обжаловать приговор физику Хорошилову

Cотрудник Института общей физики РАН Артем Хорошилов во время оглашения приговора Московском областном суде

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 4 дек - РИА Новости. Защита обжалует приговор физику Артему Хорошилову по делу о госизмене и приготовлении к совершению диверсии, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.

"Конечно, будем обжаловать", - сказала собеседница агентства.

Сегодня Мособлсуд приговорил Хорошилова к 21 году лишения свободы, 5 из которых ему предстоит провести в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Хорошилову было предъявлено обвинение в приготовлении к совершению диверсии, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, государственной измене и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ

Как стало известно в ходе одного из судебных заседаний, 34-летний физик переводил средства украинским фондам, некоторые из которых поддерживали ВСУ . Также он участвовал в DDoS-атаке на один из российских сайтов и фотографировал железнодорожные пути рядом с военной частью в Московской области , купив до этого горючее.

Обвиняемый не отрицал, что переводил деньги фондам, так как хотел помочь украинцам, в этой стране проживают его родственники.

Процесс преимущественно проходил в открытом режиме, лишь изучение томов дела, содержащих секретные сведения, было ограничено для слушателей.