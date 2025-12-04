https://ria.ru/20251204/sud-2059755152.html
Суд приговорил физика Хорошилова к 21 году по делу о госизмене
Суд приговорил физика Хорошилова к 21 году по делу о госизмене - РИА Новости, 04.12.2025
Суд приговорил физика Хорошилова к 21 году по делу о госизмене
Московский областной суд приговорил к 21 году лишения свободы физика Артема Хорошилова по делу о госизмене и приготовлении к совершению диверсии, передает... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:17:00+03:00
2025-12-04T13:17:00+03:00
2025-12-04T13:33:00+03:00
московский областной суд
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
российская академия наук
россия
московская область (подмосковье)
Суд приговорил физика Хорошилова к 21 году по делу о госизмене
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 4 дек - РИА Новости. Московский областной суд приговорил к 21 году лишения свободы физика Артема Хорошилова по делу о госизмене и приготовлении к совершению диверсии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Хорошилову наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, с ограничением свободы на срок 2 года, со штрафом 700 тысяч рублей", - огласил решение судья.
Хорошилову было предъявлено обвинение в приготовлении к совершению диверсии, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, государственной измене и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ
.
Как стало известно в ходе одного из судебных заседаний, 34-летний физик переводил средства украинским фондам, некоторые из которых поддерживали ВСУ
. Также он участвовал в DDoS-атаке на один из российских сайтов и фотографировал железнодорожные пути рядом с военной частью в Московской области
, купив до этого горючее.
Обвиняемый не отрицал, что переводил деньги фондам, так как хотел помочь украинцам, в этой стране проживают его родственники.
Процесс преимущественно проходил в открытом режиме, лишь изучение томов дела, содержащих секретные сведения, было ограничено для слушателей.
Хорошилов работал в институте общей физики им. А.М. Прохорова (ИОФ РАН
) в отделе низких температур и криогенной техники, публиковался в российских и зарубежных научных журналах.