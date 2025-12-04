Артем Хорошилов во время вынесения приговора. 4 декабря 2025

Суд приговорил физика Хорошилова к 21 году по делу о госизмене

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 4 дек - РИА Новости. Московский областной суд приговорил к 21 году лишения свободы физика Артема Хорошилова по делу о госизмене и приготовлении к совершению диверсии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Окончательно назначить Хорошилову наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, с ограничением свободы на срок 2 года, со штрафом 700 тысяч рублей", - огласил решение судья.

Хорошилову было предъявлено обвинение в приготовлении к совершению диверсии, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, государственной измене и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ

Как стало известно в ходе одного из судебных заседаний, 34-летний физик переводил средства украинским фондам, некоторые из которых поддерживали ВСУ . Также он участвовал в DDoS-атаке на один из российских сайтов и фотографировал железнодорожные пути рядом с военной частью в Московской области , купив до этого горючее.

Обвиняемый не отрицал, что переводил деньги фондам, так как хотел помочь украинцам, в этой стране проживают его родственники.

Процесс преимущественно проходил в открытом режиме, лишь изучение томов дела, содержащих секретные сведения, было ограничено для слушателей.