Суд приговорил физика Хорошилова к 21 году по делу о госизмене
13:17 04.12.2025 (обновлено: 13:33 04.12.2025)
Суд приговорил физика Хорошилова к 21 году по делу о госизмене
Московский областной суд приговорил к 21 году лишения свободы физика Артема Хорошилова по делу о госизмене и приготовлении к совершению диверсии, передает... РИА Новости, 04.12.2025
московский областной суд, происшествия, россия, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, российская академия наук
Московский областной суд, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Российская академия наук
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 4 дек - РИА Новости. Московский областной суд приговорил к 21 году лишения свободы физика Артема Хорошилова по делу о госизмене и приготовлении к совершению диверсии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Хорошилову наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, с ограничением свободы на срок 2 года, со штрафом 700 тысяч рублей", - огласил решение судья.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Кургане области задержали подростка по подозрению в госизмене
3 декабря, 17:08
Хорошилову было предъявлено обвинение в приготовлении к совершению диверсии, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, государственной измене и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ.
Как стало известно в ходе одного из судебных заседаний, 34-летний физик переводил средства украинским фондам, некоторые из которых поддерживали ВСУ. Также он участвовал в DDoS-атаке на один из российских сайтов и фотографировал железнодорожные пути рядом с военной частью в Московской области, купив до этого горючее.
Обвиняемый не отрицал, что переводил деньги фондам, так как хотел помочь украинцам, в этой стране проживают его родственники.
Процесс преимущественно проходил в открытом режиме, лишь изучение томов дела, содержащих секретные сведения, было ограничено для слушателей.
Хорошилов работал в институте общей физики им. А.М. Прохорова (ИОФ РАН) в отделе низких температур и криогенной техники, публиковался в российских и зарубежных научных журналах.
Задержание жительницы Краснодарского края, подозреваемой в госизмене - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На Кубани задержали подозреваемую в госизмене
2 декабря, 09:48
 
Московский областной суд Происшествия Россия Московская область (Подмосковье) Вооруженные силы Украины Российская академия наук
 
 
