Путин потребует вывести ВСУ из новых регионов России, считает Степашин - РИА Новости, 04.12.2025
02:13 04.12.2025 (обновлено: 06:03 04.12.2025)
Путин потребует вывести ВСУ из новых регионов России, считает Степашин
Путин потребует вывести ВСУ из новых регионов России, считает Степашин
Президент Владимир Путин не отступит от требования вывести украинские войска из административных границ российских регионов, считает бывший премьер-министр... РИА Новости, 04.12.2025
россия, сша, владимир путин, сергей степашин, дональд трамп
Россия, США, Владимир Путин, Сергей Степашин, Дональд Трамп
Путин потребует вывести ВСУ из новых регионов России, считает Степашин

Степашин: Путин не отступит от требования вывода ВСУ из новых регионов РФ

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин не отступит от требования вывести украинские войска из административных границ российских регионов, считает бывший премьер-министр Сергей Степашин.
Переговоры Путина и спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа прошли во вторник в Кремле. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на них обсуждались территориальные проблемы, без которых Россия не видит решения украинского кризиса.
"Нет, нет и еще раз нет", — сказал Степашин, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Путин отступить от требования вывести украинские войска из административных границ России.
"Это же территория России по референдуму и Конституции. А потом, надо знать Путина", — пояснил он.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Третья мировая война уже началась в гибридном варианте, считает Степашин
26 октября, 15:23
 
Россия, США, Владимир Путин, Сергей Степашин, Дональд Трамп
 
 
