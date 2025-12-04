Путин потребует вывести ВСУ из новых регионов России, считает Степашин

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин не отступит от требования вывести украинские войска из административных границ российских регионов, считает бывший премьер-министр Сергей Степашин.

"Это же территория России по референдуму и Конституции. А потом, надо знать Путина", — пояснил он.