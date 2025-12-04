"Моральная победа": в США сделали резкое заявление после визита Уиткоффа

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву стал моральной победой над Украиной, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Не имея явных договоренностей, россияне продолжат сражаться, в отличие от украинцев, которые все чаще бегут с поле боя. И все же эта встреча, в каком-то смысле, стала моральной победой над Украиной", — заявил он.
По словам эксперта, положение дел на Украине напоминает домино, где достаточно всего одной костяшки, чтобы обрушить всю конструкцию, что сейчас и происходит на фронте.
"Если вы не можете заставить своих солдат воевать против россиян, то достаточно всего лишь одной костяшки домино, которая обрушит Украину. Теперь ситуация хуже не придумаешь", — пояснил Дэвис.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Юрий Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден. Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил итоги встречи. Уиткофф и Кушнер, по словам американского лидера, по итогам переговоров выразили уверенность в желании Москвы положить конец войне.