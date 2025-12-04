Рейтинг@Mail.ru
Батальон ВСУ попал в котел под харьковской Богуславкой, заявил Марочко
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 04.12.2025
Батальон ВСУ попал в котел под харьковской Богуславкой, заявил Марочко
Батальон ВСУ попал в котел под харьковской Богуславкой, заявил Марочко
Батальон ВСУ попал в котел под Богуславкой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, сославшись на собственные источники. РИА Новости, 04.12.2025
Батальон ВСУ попал в котел под харьковской Богуславкой, заявил Марочко

Марочко: батальон ВСУ попал в котел под харьковской Богуславкой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Батальон ВСУ попал в котел под Богуславкой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, сославшись на собственные источники.
"Украинские боевики численностью до батальона оказались в оперативном окружении восточнее населенного пункта Богуславка Харьковской области. Горловина котла на данный момент составляет менее двух километров и постоянно сужается", - заявил Марочко агентству.
Он отметил грамотные и своевременные действия командования ВС РФ, благодаря которым удалось взять в клещи данную украинскую группировку в районе населенного пункта Новая Кругляковка (находится восточнее села Богуславка).
