Батальон ВСУ попал в котел под харьковской Богуславкой, заявил Марочко

Батальон ВСУ попал в котел под Богуславкой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, сославшись на собственные источники. РИА Новости, 04.12.2025
