СК начал проверку после публикаций об избиении школьников в Ульяновске
СК начал проверку после публикаций об избиении школьников в Ульяновске - РИА Новости, 04.12.2025
СК начал проверку после публикаций об избиении школьников в Ульяновске
Следователи начали проверку после публикаций об избиении девятиклассником-боксером двух учащихся школы в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
ульяновск
россия
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
СК начал проверку после публикаций об избиении школьников в Ульяновске
СК начал проверку после публикаций об избиении школьником-боксером двух учеников