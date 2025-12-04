Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после публикаций об избиении школьников в Ульяновске
13:04 04.12.2025
СК начал проверку после публикаций об избиении школьников в Ульяновске
СК начал проверку после публикаций об избиении школьников в Ульяновске
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
ульяновск
россия
ульяновская область
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
СК начал проверку после публикаций об избиении школьников в Ульяновске

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 4 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикаций об избиении девятиклассником-боксером двух учащихся школы в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Ульяновской области.
Ранее местные Telegram-каналы сообщили, что в одной из школ Ульяновска девятиклассник-боксер избил двух учеников до потери памяти. Конфликт якобы возник после того, как восьмиклассница пожаловалась своему другу - старшекласснику-боксеру - на своего одноклассника, который смеется над ней. Отмечалось, что после этого ее друг избил предполагаемого обидчика в классе, а затем - и вступившегося за него одноклассника. В публикациях мамы пострадавших пожаловались на якобы бездействие учителей.
"Да, проверяем (эту информацию - ред.), пока о каких-то выводах рано говорить", - прокомментировали в СУСК.
Задержание курьера, ударившего ногой в лицо пожилую женщину в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Новосибирске задержали курьера, подозреваемого в избиении женщины
3 декабря, 13:50
 
Происшествия
 
 
