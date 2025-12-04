Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге оштрафовал главу фракции "Яблоко" за пост в соцсети
16:29 04.12.2025
Суд в Петербурге оштрафовал главу фракции "Яблоко" за пост в соцсети
россия, санкт-петербург, николай рыбаков, яблоко, происшествия
Суд в Петербурге оштрафовал главу фракции "Яблоко" за пост в соцсети

Николай Рыбаков
Николай Рыбаков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 1,5 тысячи рублей главу фракции "Яблоко" Николая Рыбакова за пост об Алексее Навальном, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
«
"Рыбаков признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Выборгский районный суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.
Согласно данным административного протокола, Рыбаков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" 16 февраля 2024 года разместил пост со словами соболезнования семье Алексея Навального и его фотографией, политик также возложил на власти РФ ответственность за его смерть.
Часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законам) влечет наложение штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо до 100 часов обязательных работ.
Рыбаков в своем Telegram-канале сообщил, что не согласен с решением суда. "Решение суда, которое не допускает меня до выборов, не вступило в силу, будет обжаловано. Так что еще посмотрим", - написал он.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Депутата петербургского парламента оштрафовали за фото Навального*
11 сентября, 22:18
 
РоссияСанкт-ПетербургНиколай РыбаковЯблокоПроисшествия
 
 
