Стало известно, кто возглавит сборную России по греко-римской борьбе

Специалист возглавит сборную на год. Изменения в тренерском штабе вступят в силу с нового календарного года, учебно-тренировочные сборы уходящего года проведут тренеры на текущих должностях.

"Прежде всего еще раз хочется поблагодарить Гоги Мурмановича Когуашвили за 20-летний колоссальный труд и высокие результаты, которые команда достигла под его руководством. Только на Олимпийских играх борцы под руководством Когуашвили, который является пятикратным чемпионом мира и призером Олимпийских игр, завоевали 15 медалей, восемь из которых - золотые. Гоги Мурманович остается в тренерском штабе сборной России, а также становится советником руководителя федерации", - добавил Мамиашвили.