Стало известно, кто возглавит сборную России по греко-римской борьбе - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
17:00 04.12.2025
Стало известно, кто возглавит сборную России по греко-римской борьбе
Стало известно, кто возглавит сборную России по греко-римской борьбе
Николай Монов назначен на пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
спорт, гоги когуашвили, михаил мамиашвили, фсбр
Единоборства, Спорт, Гоги Когуашвили, Михаил Мамиашвили, ФСБР
Стало известно, кто возглавит сборную России по греко-римской борьбе

Сборную России по греко-римской борьбе возглавит Монов

© Sputnik | Перейти в медиабанкБорьба
Борьба - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Борьба. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Николай Монов назначен на пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Специалист возглавит сборную на год. Изменения в тренерском штабе вступят в силу с нового календарного года, учебно-тренировочные сборы уходящего года проведут тренеры на текущих должностях.
"После долгих раздумий мы пришли к кандидатуре Николая Монова, который более 10 лет возглавлял сборную России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. В ближайший год главной командой будет руководить он. Николай - опытный наставник, в свое время он был борцом, достигшим высоких результатов, и мы сделаем все возможное, чтобы ему помочь. А вакантную должность в юниорской команде займет Денис Форов, который давно работает с командой. Сейчас он перейдет на позицию старшего тренера", - заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
В сентябре стало известно, что Гоги Когуашвили ушел с поста главного тренера национальной команды по греко-римской борьбе. Он возглавлял сборную России с 2006 года, под его руководством команда завоевала 15 медалей Олимпийских игр и 61 медаль чемпионата мира, а также выиграла четыре Кубка мира.
"Прежде всего еще раз хочется поблагодарить Гоги Мурмановича Когуашвили за 20-летний колоссальный труд и высокие результаты, которые команда достигла под его руководством. Только на Олимпийских играх борцы под руководством Когуашвили, который является пятикратным чемпионом мира и призером Олимпийских игр, завоевали 15 медалей, восемь из которых - золотые. Гоги Мурманович остается в тренерском штабе сборной России, а также становится советником руководителя федерации", - добавил Мамиашвили.
Монову 53 года, с 2015 года он работал старшим тренером сборной России в возрасте до 20 лет.
ЕдиноборстваСпортГоги КогуашвилиМихаил МамиашвилиФСБР
 
