Стало известно, кто возглавит сборную России по греко-римской борьбе

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Николай Монов назначен на пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Специалист возглавит сборную на год. Изменения в тренерском штабе вступят в силу с нового календарного года, учебно-тренировочные сборы уходящего года проведут тренеры на текущих должностях.
"После долгих раздумий мы пришли к кандидатуре Николая Монова, который более 10 лет возглавлял сборную России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. В ближайший год главной командой будет руководить он. Николай - опытный наставник, в свое время он был борцом, достигшим высоких результатов, и мы сделаем все возможное, чтобы ему помочь. А вакантную должность в юниорской команде займет Денис Форов, который давно работает с командой. Сейчас он перейдет на позицию старшего тренера", - заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
В сентябре стало известно, что Гоги Когуашвили ушел с поста главного тренера национальной команды по греко-римской борьбе. Он возглавлял сборную России с 2006 года, под его руководством команда завоевала 15 медалей Олимпийских игр и 61 медаль чемпионата мира, а также выиграла четыре Кубка мира.
"Прежде всего еще раз хочется поблагодарить Гоги Мурмановича Когуашвили за 20-летний колоссальный труд и высокие результаты, которые команда достигла под его руководством. Только на Олимпийских играх борцы под руководством Когуашвили, который является пятикратным чемпионом мира и призером Олимпийских игр, завоевали 15 медалей, восемь из которых - золотые. Гоги Мурманович остается в тренерском штабе сборной России, а также становится советником руководителя федерации", - добавил Мамиашвили.
Монову 53 года, с 2015 года он работал старшим тренером сборной России в возрасте до 20 лет.
