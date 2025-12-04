Рейтинг@Mail.ru
В Европе обеспокоены возможным сближением России и США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2025
16:16 04.12.2025
В Европе обеспокоены возможным сближением России и США, пишут СМИ
В Европе обеспокоены возможным сближением России и США, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2025
В Европе обеспокоены возможным сближением России и США, пишут СМИ
В Европе обеспокоены возможным сближением позиций России и США на фоне встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента... РИА Новости, 04.12.2025
СМИ: в Европе обеспокоены сближением РФ и США на фоне встречи Путина и Уиткоффа

© РИА Новости / Павел Бедняков
Флаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Европе обеспокоены возможным сближением позиций России и США на фоне встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сообщает издание Kyiv Post.
Путин вечером 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали также помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Киеве осудили пункты плана, обсуждаемые США и Россией, пишет FT
Вчера, 14:55
"Есть ощутимая обеспокоенность тем, что Вашингтон склоняется... (к позиции России по поводу конфликта на Украине - ред.)", - приводит издание европейского дипломата, пожелавшего остаться неизвестным.
Как отмечает источник, подобные переговоры Москвы и США отодвигают на второй план НАТО и ЕС.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с американскими представителями в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин: в плане США по Украине были вопросы, с которыми Россия не согласна
Вчера, 10:16
 
