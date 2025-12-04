Рейтинг@Mail.ru
Россияне с рейса, вынужденно севшего в Актау, прилетели в Актобе - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/reys-2059678662.html
Россияне с рейса, вынужденно севшего в Актау, прилетели в Актобе
Россияне с рейса, вынужденно севшего в Актау, прилетели в Актобе - РИА Новости, 04.12.2025
Россияне с рейса, вынужденно севшего в Актау, прилетели в Актобе
Россияне с рейса Pegasus, вынужденно севшего в казахстанском Актау, прилетели в Актобе, следует из данных электронного табло аэропорта Актобе. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T07:02:00+03:00
2025-12-04T07:02:00+03:00
актобе
актау
алма-ата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
https://ria.ru/20251204/reys-2059665399.html
актобе
актау
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
актобе , актау, алма-ата
Актобе , Актау, Алма-Ата
Россияне с рейса, вынужденно севшего в Актау, прилетели в Актобе

Россияне с рейса Pegasus, вынужденно севшего в Актау, прилетели в Актобе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 4 дек - РИА Новости. Россияне с рейса Pegasus, вынужденно севшего в казахстанском Актау, прилетели в Актобе, следует из данных электронного табло аэропорта Актобе.
В среду в казахстанской компании Travel Express, партнера Transavia, курирующей деятельность турецкой авиакомпании Pegasus, сообщили, что рейсом авиакомпании Scat пассажиров из Актау отправили в Алма-Ату, в четверг утром в 6.10 они вылетели в Актобе.
"Авиакомпания Scat рейс 719, прибытие - 8.30 (6.30 мск)", - написано на табло аэропорта.
Во вторник из-за тумана в казахстанском городе Актау, расположенном в 1200 километрах от пункта назначения города Актобе, приземлился самолет турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Стамбула. По данным казахстанского минтранса, на борту находились 216 пассажиров, из которых 186 решили добираться до Актобе самостоятельно. В самолете вместе с казахстанцами находились россияне, часть из которых отказалась покинуть самолет. Позже посольство России в Казахстане уточнило, что группа из 16 человек, включая 11 россиян, согласилась переселиться в гостиницу при гарантии бронирования билетов на прямые и стыковочные рейсы в Актобе, запланированные на 3 декабря. Их расселили в гостиницу и предоставили питание.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Red Wings размещает пассажиров рейса на Пхукет в гостинице за свой счет
02:22
 
АктобеАктауАлма-Ата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала