Путин поздравил победителей чемпионата "Профессионалы"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Движение чемпионата "Профессионалы" развивается, и в нынешнем году оно сплотило в своих рядах более миллиона талантливых, целеустремлённых молодых людей из многих регионов страны, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии победителям и призерам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас в Санкт-Петербурге, в финале чемпионата "Профессионалы". Отрадно, что ваше движение развивается, и в нынешнем году оно сплотило в своих рядах более миллиона талантливых, целеустремлённых молодых людей из многих регионов страны. Сегодня, на заключительном этапе соревнований, вам вновь предстоит продемонстрировать своё мастерство, собранность, умение грамотно справляться со сложными задачами. Но главное, вы уже доказали, что способны на равных соревноваться с достойными соперниками, добиваться успеха, идти вперёд", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что от души поздравляет всех победителей и призеров с отличными результатами. Он также выразил уверенность, что участие в чемпионате, полученные знания и опыт откроют новые возможности для профессионального роста. Путин выразил особые слова благодарности наставникам, которые щедро делятся секретами мастерства и поддерживают во всех начинаниях.
"Желаю вам ярких, прорывных достижений и всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.