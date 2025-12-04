Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил победителей чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/putin-2059907407.html
Путин поздравил победителей чемпионата "Профессионалы"
Путин поздравил победителей чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 04.12.2025
Путин поздравил победителей чемпионата "Профессионалы"
Движение чемпионата "Профессионалы" развивается, и в нынешнем году оно сплотило в своих рядах более миллиона талантливых, целеустремлённых молодых людей из... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T21:25:00+03:00
2025-12-04T21:25:00+03:00
россия
санкт-петербург
владимир путин
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251204/professionaly-2059859893.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, владимир путин, чемпионат «профессионалы»
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Чемпионат «Профессионалы»
Путин поздравил победителей чемпионата "Профессионалы"

Путин поздравил победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Движение чемпионата "Профессионалы" развивается, и в нынешнем году оно сплотило в своих рядах более миллиона талантливых, целеустремлённых молодых людей из многих регионов страны, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии победителям и призерам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас в Санкт-Петербурге, в финале чемпионата "Профессионалы". Отрадно, что ваше движение развивается, и в нынешнем году оно сплотило в своих рядах более миллиона талантливых, целеустремлённых молодых людей из многих регионов страны. Сегодня, на заключительном этапе соревнований, вам вновь предстоит продемонстрировать своё мастерство, собранность, умение грамотно справляться со сложными задачами. Но главное, вы уже доказали, что способны на равных соревноваться с достойными соперниками, добиваться успеха, идти вперёд", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что от души поздравляет всех победителей и призеров с отличными результатами. Он также выразил уверенность, что участие в чемпионате, полученные знания и опыт откроют новые возможности для профессионального роста. Путин выразил особые слова благодарности наставникам, которые щедро делятся секретами мастерства и поддерживают во всех начинаниях.
"Желаю вам ярких, прорывных достижений и всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.
Более 36 тыс учеников поучаствовали в мероприятиях движения Профессионалы - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Более 36 тыс учеников поучаствовали в мероприятиях движения "Профессионалы"
Вчера, 18:11
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинЧемпионат «Профессионалы»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала