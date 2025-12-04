Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил усилия Си Цзиньпина и Моди для решения двусторонних проблем - 04.12.2025
20:06 04.12.2025
Путин отметил усилия Си Цзиньпина и Моди для решения двусторонних проблем
в мире
китай
индия
россия
си цзиньпин
нарендра моди
владимир путин
китай
индия
россия
в мире, китай, индия, россия, си цзиньпин, нарендра моди, владимир путин
В мире, Китай, Индия, Россия, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Владимир Путин
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил усилия, которые прилагают председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди для решения двусторонних проблем.
"Я знаю, что и премьер-министр (Индии Нарендра - ред.) Моди, и председатель (КНР - ред.) Си Цзиньпин привержены поиску решений всех вопросов, даже самых сложных межгосударственных проблем. Я знаю об этом, потому что и премьер-министр Моди, и председатель Си Цзиньпин видят, что какая-то конкретная напряженность растет, и они оба пытаются найти решения этих проблем, прилагая максимум усилий. Я хорошо это знаю, и я ясно вижу это, и ключевой причиной успеха будет их мудрость, которую мы очень ценим", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Индия проделала колоссальный путь развития, заявил Путин
В мире Китай Индия Россия Си Цзиньпин Нарендра Моди Владимир Путин
 
 
