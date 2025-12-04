Рейтинг@Mail.ru
18:49 04.12.2025 (обновлено: 19:02 04.12.2025)
Путин поручил принять меры по повышению эффективности рыболовства на Каспии
Путин поручил принять меры по повышению эффективности рыболовства на Каспии
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта подготовить решения для повышения эффективности рыболовства в Каспийском море. РИА Новости, 04.12.2025
владимир путин, россия, каспийское море, михаил мишустин, республика дагестан
Владимир Путин, Россия, Каспийское море, Михаил Мишустин, Республика Дагестан
Путин поручил принять меры по повышению эффективности рыболовства на Каспии

Путин поручил подготовить решения для эффективности рыболовства на Каспии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта подготовить решения для повышения эффективности рыболовства в Каспийском море.
Перечень поручений по итогам состоявшегося 29 октября совещания с членами правительства размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... подготовить при участии Правительства Республики Дагестан и Правительства Астраханской области и принять решения, направленные на повышение эффективности осуществления рыболовства в Каспийском море", - говорится в перечне.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 1 марта 2026 года.
Владимир ПутинРоссияКаспийское мореМихаил МишустинРеспублика Дагестан
 
 
