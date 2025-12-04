https://ria.ru/20251204/putin-2059868022.html
Путин поручил принять меры по повышению эффективности рыболовства на Каспии
Путин поручил принять меры по повышению эффективности рыболовства на Каспии - РИА Новости, 04.12.2025
Путин поручил принять меры по повышению эффективности рыболовства на Каспии
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта подготовить решения для повышения эффективности рыболовства в Каспийском море. РИА Новости, 04.12.2025
Путин поручил принять меры по повышению эффективности рыболовства на Каспии
