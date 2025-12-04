Рейтинг@Mail.ru
Тверды как сталь. В США предупредили Запад после встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 04.12.2025 (обновлено: 23:50 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/putin-2059836757.html
Тверды как сталь. В США предупредили Запад после встречи Путина и Уиткоффа
Тверды как сталь. В США предупредили Запад после встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 04.12.2025
Тверды как сталь. В США предупредили Запад после встречи Путина и Уиткоффа
Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была призвана донести до американского лидера Дональда Трампа не подлежащие... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:09:00+03:00
2025-12-04T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059344417_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_a94a2dec56a85b7e9a4fecd60d1d80c8.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059710999.html
https://ria.ru/20251204/vsu-2059704852.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059344417_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_a2e2ca02def21d12a0c1b0722b448837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, центральное разведывательное управление (цру), российский фонд прямых инвестиций, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Российский фонд прямых инвестиций, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Тверды как сталь. В США предупредили Запад после встречи Путина и Уиткоффа

Джонсон: Запад не заставит Россию согласиться на предпочтения Киева

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была призвана донести до американского лидера Дональда Трампа не подлежащие обсуждению пункты мирного плана по Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Команда Трампа считает, что соглашения гибкие. А что думает Россия? Они добьются своих целей дипломатическим или военным путем. Ни Украина, ни Запад не смогут ничего сделать, чтобы заставить Россию согласиться на предпочтения Киева", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин прокомментировал план США по Украине
Вчера, 10:34
По словам эксперта, администрация Трампа, возможно, и видит некую гибкость, однако позиция Москвы тверда как сталь.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал, что будет с контролируемыми Киевом территориями
Вчера, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинСтив УиткоффЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Российский фонд прямых инвестицийВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала