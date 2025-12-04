Путин поздравил школьников, завоевавших медали на международной олимпиаде

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших девять медалей на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде, отметив, что они достойно представили страну, соответствующая телеграмма опубликована на Президент РФ Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших девять медалей на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде, отметив, что они достойно представили страну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уверенно пройдя все предварительные этапы соревнований, в знаменитом "Сириусе" вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, недюжинный творческий потенциал и командную сплоченность. Достойно представили нашу страну и отечественную школу естественно-научного образования", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что успех школьников с ними разделяют учителя и наставники, близкие и друзья.