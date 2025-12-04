https://ria.ru/20251204/putin-2059735902.html
Путин поздравил школьников, завоевавших медали на международной олимпиаде
Путин поздравил школьников, завоевавших медали на международной олимпиаде
Путин поздравил школьников, завоевавших медали на международной олимпиаде
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших девять медалей на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде, отметив, что они...
россия
Путин поздравил школьников, завоевавших медали на международной олимпиаде
Путин поздравил российских школьников с победой на международной олимпиаде
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших девять медалей на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде, отметив, что они достойно представили страну, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Уверенно пройдя все предварительные этапы соревнований, в знаменитом "Сириусе" вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, недюжинный творческий потенциал и командную сплоченность. Достойно представили нашу страну и отечественную школу естественно-научного образования", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что успех школьников с ними разделяют учителя и наставники, близкие и друзья.
"Желаю вам новых ярких достижений и всего самого доброго", - заключил глава государства.