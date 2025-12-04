https://ria.ru/20251204/putin-2059705240.html
Путин: в плане США по Украине были вопросы, с которыми Россия не согласна
Путин: в плане США по Украине были вопросы, с которыми Россия не согласна - РИА Новости, 04.12.2025
Путин: в плане США по Украине были вопросы, с которыми Россия не согласна
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером были... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:16:00+03:00
2025-12-04T10:16:00+03:00
2025-12-04T11:53:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
стив уиткофф
сша
украина
джаред кушнер
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059436676_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e2e2abd90df5ce197fe04852c4548b8.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059701172.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059436676_427:65:3071:2048_1920x0_80_0_0_37272a2a79450327c482285d6c861c9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, стив уиткофф, сша, украина, джаред кушнер, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Владимир Путин, Стив Уиткофф, США, Украина, Джаред Кушнер, Российский фонд прямых инвестиций
Путин: в плане США по Украине были вопросы, с которыми Россия не согласна
Путин: с США обсуждали пункты плана по Украине, с которыми Россия не согласна