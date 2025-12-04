Рейтинг@Mail.ru
Путин: в плане США по Украине были вопросы, с которыми Россия не согласна - РИА Новости, 04.12.2025
10:16 04.12.2025 (обновлено: 11:53 04.12.2025)
Путин: в плане США по Украине были вопросы, с которыми Россия не согласна
Путин: в плане США по Украине были вопросы, с которыми Россия не согласна
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером были... РИА Новости, 04.12.2025
Путин: в плане США по Украине были вопросы, с которыми Россия не согласна

Путин: с США обсуждали пункты плана по Украине, с которыми Россия не согласна

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером были вопросы, касающиеся американских предложений по Украине, с которыми Москва была не согласна, стороны их обсуждали.
"Да, такие вопросы были, мы их обсуждали", - сказал Путин в интервью каналу India Today, отвечая на вопрос о том, были ли вопросы, касающиеся предложений США по украинскому урегулированию, с которыми Россия была не согласна.
Путин вечером 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали также помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
