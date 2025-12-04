https://ria.ru/20251204/putin-2059700773.html
Путин оценил встречу со спецпосланником США Уиткоффом
Путин оценил встречу со спецпосланником США Уиткоффом - РИА Новости, 04.12.2025
Путин оценил встречу со спецпосланником США Уиткоффом
Президент РФ Владимир Путин назвал состоявшуюся встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером очень... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T09:57:00+03:00
2025-12-04T09:57:00+03:00
2025-12-04T09:57:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059697454.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Путин оценил встречу со спецпосланником США Уиткоффом
Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером очень полезной