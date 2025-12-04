Рейтинг@Mail.ru
Путин отправляется в Индию на встречу с Моди - РИА Новости, 04.12.2025
00:08 04.12.2025 (обновлено: 07:28 04.12.2025)
Путин отправляется в Индию на встречу с Моди
в мире
индия
россия
москва
владимир путин
нарендра моди
дмитрий песков
шос
Путин отправляется в Индию на встречу с Моди

Путин отправляется в Индию с двухдневным визитом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправляется в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Путин посетит Индию 4-5 декабря Моди. Ежегодные российско-индийские саммиты уже стали традицией и проходят поочередно в каждой из стран. Нынешний будет 23-м по счету.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин расскажет Моди о встрече с волонтером из Индии на форуме "Мы вместе"
Вчера, 17:52
Моди в беседе с Путиным отмечал, что "один миллиард и четыреста миллионов индийцев с нетерпением ждут" президента России в Индии.
Межгосударственные отношения, по оценке и Москвы, и Нью-Дели, находятся на подъеме, а между лидерами двух стран, как неоднократно отмечали в Кремле, сложились теплые и доверительные отношения.

На таких встречах делается политика

Визит президента России начнется неформальной беседой с Моди. Встреча пройдет 4 декабря в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, эта беседа станет одним из ключевых пунктов визита в Индию. Путин и Моди с глазу на глаз смогут обсудить самые чувствительные и важные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Как отметил Ушаков, именно "на такого рода встречах и делается политика".
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков рассказал о программе визита Путина в Индию
Вчера, 16:18
На следующий день, 5 декабря, в Нью-Дели состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне. В центре внимания будет вся повестка двусторонних отношений. Путин и Моди намерены обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. Лидеры также рассмотрят актуальные международные и региональные темы. По итогам переговоров лидеры планируют сделать заявления для СМИ.
Помимо этого, в пятницу Путин и Моди примут участие в пленарной сессии российско-индийского бизнес-форума. Будут затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами. В этот же день состоится отдельная встреча президента России с президентом Индии Драупади Мурму. Посетит Путин во второй день своего визита и мемориал Махатмы Ганди.

Амбициозные решения

Ожидается, что по итогам переговоров Путина в Индии будет принято совместное заявление, в котором будут намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Стороны также подпишут целый ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Визит Путина в Индию ожидаем обеими сторонами, заявил Ушаков
Вчера, 16:07
Посол России в Индии Денис Алипов ранее в интервью РИА Новости заявил, что к визиту Путина готовится пакет амбициозных решений. По его словам, эти документы охватывают как традиционные отрасли взаимодействия — военно-техническое сотрудничество, мирный атом, энергобезопасность, науку, — так и новые перспективные сферы.
Кроме того, Россия и Индия обсуждают договор о трудовой миграции между странами. Стороны рассчитывают, что в ходе визита Путина будет достигнут прогресс в этой части, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дорогой друг

Путин и Моди поддерживают интенсивные двусторонние контакты. Только в этом году лидеры провели пять телефонных разговоров. В последний раз они лично встречались в начале сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Их встречи всегда носят теплый характер, Путин обращается к премьеру Индии не иначе как "дорогой друг".
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Руденко войдет в состав делегации, сопровождающей Путина в Индию
Вчера, 16:06
И Россия, и Индия декларируют заинтересованность в углублении сотрудничества в самых разных сферах: и в торгово-экономической, и в военной, и в гуманитарной. Отношения России и Индии носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Как отмечали в Кремле, нынешний визит главы государства имеет важное значение и дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня двусторонних отношений.
Путин неизменно называет отношения двух стран дружескими и доверительными. Президент России указывал на "абсолютно внепартийный характер" этих связей. Моди отмечал, что "даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед, плечом к плечу". Это сотрудничество, по его словам, имеет значение не только для народов двух стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания.

Украинское урегулирование

Путин подчеркивал, что Россия и Индия тесно координируют усилия на международной арене, в том числе в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и ШОС. В Москве отмечали, что мнения сторон по многим вопросам мировой повестки совпадают. Двусторонние отношения России и Индии основываются на глубоком историческом опыте партнерства и общем видении мировых дел, говорил Песков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Делегация Путина в Индии будет представительной, заявил Ушаков
Вчера, 16:05
Путин и Моди регулярно обмениваются мнениями по теме украинского кризиса. Индия приветствует усилия для мирного урегулирования конфликта и надеется, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно, говорил премьер Моди. Путин упоминал, что все друзья и партнеры России, включая Индию, поддержали возможные договоренности России и США по украинскому урегулированию, которые обсуждались на саммите в Анкоридже.

Поставки энергоресурсов

Россия остается важным поставщиком энергоресурсов в Индию. Песков отмечал, что Нью-Дели пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть, совершая коммерческие операции по правилам международной торговли. В Кремле подчеркивали, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, а в вопросах поставки российской нефти необходимо принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды. Вместе с тем, как указывал Песков, тема американских пошлин остается вопросом двусторонних отношений США и Индии, Москва не может и не будет вмешиваться в эти отношения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Визит Путина в Индию послужит укреплению сотрудничества, считает Ушаков
Вчера, 16:05
Президент США Дональд Трамп 27 августа ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% — это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Нью-Дели — по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года, — а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания индийских властей, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Нью-Дели называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика Соединенных Штатов носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.

Программа-2030 и планы нарастить товарооборот

Путин и Моди в минувшем году поручили профильным ведомствам двух стран подготовить программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества на перспективу до 2030 года ("Программа-2030"). Она нацелена на активизацию приоритетных, прежде всего, инновационных направлений двустороннего сотрудничества.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Симоньян войдет в состав делегации во время визита Путина в Индию
Вчера, 16:04
Лидеры также поставили задачу достичь объема товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Путин на предыдущей встрече с Моди отметил положительную динамику торгово-экономической кооперации двух стран.
Недавно стартовали переговоры по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией, первый раунд состоялся в Нью-Дели в конце ноября. По словам замминистра экономического развития Владимира Ильичева, заключение этого соглашения позволит обеспечить преференциальный доступ российским экономическим операторам на рынок в 1,5 миллиарда человек. А устранение заградительных пошлин на индийском рынке, которые могут превышать 100%, будет способствовать диверсификации российского экспорта.

Военно-техническое сотрудничество

Тема поставок Индии российских комплексов С-400 стоит высоко в повестке дня двусторонних отношений и будет обсуждаться в ходе визита Путина в Нью-Дели. Безусловно, будет в повестке визита и вопрос о российских истребителях Су-57, говорил Песков.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем и Индией
2 декабря, 18:02
Замминистра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх ранее отмечал, что правительство страны планирует добиваться углубления оборонного сотрудничества c Россией. Он говорил, что визит Путина будет сосредоточен на "более широких аспектах оборонного сотрудничества". Сингх не исключил, что обсуждения могут затронуть возможность заказа дополнительных комплексов С-400, но уточнил, что никаких объявлений на этой встрече не ожидается.
Как заявлял замглавы минобороны Индии, Москва заверила Нью-Дели, что поставит оставшиеся батареи С-400 в 2026-27-м финансовом году. По его словам, есть ряд других программ, которые стороны обсудят и постараются ускорить, включая крупные программы, такие как модернизация самолетов "Сухой".
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном.
Песков подчеркивал, что сотрудничество России и Индии в оборонной сфере трудно переоценить. На днях Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения с Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов. Это соглашение между правительствами двух стран было подписано в Москве 18 февраля 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин рассказал о совместных проектах с Индией и Китаем
2 декабря, 17:57
 
В миреИндияРоссияМоскваВладимир ПутинНарендра МодиДмитрий ПесковШОСООНБРИКСС-400 «Триумф»Су-57Мирный план США по Украине
 
 
