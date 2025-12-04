В Приморье школьница спасла малыша, оказавшегося на карнизе третьего этажа

Школьница, которая спасла ребенка, оказавшегося на карнизе третьего этажа жилого дома в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Школьница в Уссурийске Приморского края спасла малыша, оказавшегося на карнизе 3 этажа, девочку наградили медалью "За проявленное мужество", сообщает администрация города.

"Пятнадцатилетняя Кристина Кухарь стала настоящей героиней, когда спасла жизнь 4-летнему малышу, оказавшемуся на карнизе третьего этажа. Кристина быстро сориентировалась: позвонила в спецслужбы, а сама стала отвлекать малыша разговорами. Незамедлительная реакция и неравнодушие Кристины спасли мальчику жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.

"Кристина совершила большой геройский подвиг - спасла незнакомого мальчика от опасности. Хочется, чтобы мы все были такими, помогали друг другу, любили нашу страну Россию и свою малую родину", - отметила Талабаева.