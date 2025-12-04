Рейтинг@Mail.ru
В Приморье школьница спасла малыша, оказавшегося на карнизе третьего этажа
Хорошие новости
 
06:33 04.12.2025
В Приморье школьница спасла малыша, оказавшегося на карнизе третьего этажа
В Приморье школьница спасла малыша, оказавшегося на карнизе третьего этажа - РИА Новости, 04.12.2025
В Приморье школьница спасла малыша, оказавшегося на карнизе третьего этажа
Школьница в Уссурийске Приморского края спасла малыша, оказавшегося на карнизе 3 этажа, девочку наградили медалью "За проявленное мужество", сообщает... РИА Новости, 04.12.2025
хорошие новости
приморский край
россия
уссурийск
совет федерации рф
приморский край
россия
уссурийск
приморский край, россия, уссурийск, совет федерации рф
Хорошие новости, Приморский край, Россия, Уссурийск, Совет Федерации РФ
В Приморье школьница спасла малыша, оказавшегося на карнизе третьего этажа

В Уссурийске школьница спасла малыша, оказавшегося на карнизе третьего этажа

© Администрация УссурийскаШкольница, которая спасла ребенка, оказавшегося на карнизе третьего этажа жилого дома в Уссурийске
Школьница, которая спасла ребенка, оказавшегося на карнизе третьего этажа жилого дома в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Администрация Уссурийска
Школьница, которая спасла ребенка, оказавшегося на карнизе третьего этажа жилого дома в Уссурийске
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Школьница в Уссурийске Приморского края спасла малыша, оказавшегося на карнизе 3 этажа, девочку наградили медалью "За проявленное мужество", сообщает администрация города.
"Пятнадцатилетняя Кристина Кухарь стала настоящей героиней, когда спасла жизнь 4-летнему малышу, оказавшемуся на карнизе третьего этажа. Кристина быстро сориентировалась: позвонила в спецслужбы, а сама стала отвлекать малыша разговорами. Незамедлительная реакция и неравнодушие Кристины спасли мальчику жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.
Школьнице уссурийской школы вручила медаль "За проявленное мужество" сенатор Российской Федерации, представитель Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации России Людмила Талабаева.
"Кристина совершила большой геройский подвиг - спасла незнакомого мальчика от опасности. Хочется, чтобы мы все были такими, помогали друг другу, любили нашу страну Россию и свою малую родину", - отметила Талабаева.
Помимо этого ученицу поздравили депутат Законодательного Собрания ПК Сергей Ищенко и советник главы Уссурийского городского округа, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный гражданин округа Галина Овсянникова.
Хорошие новости
 
 
