В Приморье школьница спасла малыша, оказавшегося на карнизе третьего этажа
2025-12-04T06:33:00+03:00
2025-12-04T06:33:00+03:00
2025-12-04T06:38:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Школьница в Уссурийске Приморского края спасла малыша, оказавшегося на карнизе 3 этажа, девочку наградили медалью "За проявленное мужество", сообщает администрация города.
"Пятнадцатилетняя Кристина Кухарь стала настоящей героиней, когда спасла жизнь 4-летнему малышу, оказавшемуся на карнизе третьего этажа. Кристина быстро сориентировалась: позвонила в спецслужбы, а сама стала отвлекать малыша разговорами. Незамедлительная реакция и неравнодушие Кристины спасли мальчику жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.
Школьнице уссурийской школы вручила медаль "За проявленное мужество" сенатор Российской Федерации, представитель Законодательного собрания Приморского края
в Совете Федерации России
Людмила Талабаева.
"Кристина совершила большой геройский подвиг - спасла незнакомого мальчика от опасности. Хочется, чтобы мы все были такими, помогали друг другу, любили нашу страну Россию и свою малую родину", - отметила Талабаева.
Помимо этого ученицу поздравили депутат Законодательного Собрания ПК Сергей Ищенко и советник главы Уссурийского городского округа
, заслуженный учитель Российской Федерации, почетный гражданин округа Галина Овсянникова.