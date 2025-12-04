Рейтинг@Mail.ru
Вопрос использования российских активов расколол Европу, считает политолог - РИА Новости, 04.12.2025
15:49 04.12.2025
Вопрос использования российских активов расколол Европу, считает политолог
Вопрос использования российских активов расколол Европу, считает политолог - РИА Новости, 04.12.2025
Вопрос использования российских активов расколол Европу, считает политолог
Вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине действительно расколол Европу, несмотря на то, что раньше Брюсселю удавалось... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:49:00+03:00
2025-12-04T15:49:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
александр рар
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, александр рар, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Европа, Александр Рар, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Вопрос использования российских активов расколол Европу, считает политолог

Политолог Рар: вопрос использования замороженных активов РФ расколол Европу

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине действительно расколол Европу, несмотря на то, что раньше Брюсселю удавалось "дисциплинировать строптивых", констатировал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. ЕК утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран Евросоюза и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Вызывает стыд". На Западе отреагировали на заявление Путина о переговорах
3 декабря, 17:17
"Урсула фон дер Ляйен не может и не хочет отступать, приостановление помощи Зеленскому рассматривается ею как поражение Европы перед Россией. Этого Брюссель допустить не может. Теперь вопрос, насколько фон дер Ляйен сможет "выломать руки" противящимся ее стратегии странам ЕС. Брюсселю пока что всегда удавалось дисциплинировать строптивых. Но на этот раз внутри Европы по вопросам активов РФ существует действительно раскол", - сказал Рар.
Он напомнил, что юристы предупреждают об ответных мерах не только России, но и Китая, ведь изъятие российских денег рассматривается многими как воровство, которое может не остаться без юридических последствий, в первую очередь для Бельгии.
"Евросоюз не знает как поступать, все в раздумье. Денег на Украину в Европе больше ни у кого нет, есть только российские активы", - добавил он.
Глава ЕК ранее заявила, что все страны ЕС должны будут участвовать в предоставлении гарантий Бельгии в случае использования активов РФ.
Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
3 декабря, 11:23
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина
3 декабря, 08:53
 
