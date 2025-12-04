СМИ: фон дер Ляйен пытается отстраниться от коррупционного скандала в ЕС

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллась пытаются дистанцироваться от коррупционного расследования, которое ведется в отношении бывших высокопоставленных дипломатов ЕС, заявляя, что они не могли иметь к нему отношения, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.