Рейтинг@Mail.ru
СМИ: фон дер Ляйен пытается отстраниться от коррупционного скандала в ЕС - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/politico-2059677984.html
СМИ: фон дер Ляйен пытается отстраниться от коррупционного скандала в ЕС
СМИ: фон дер Ляйен пытается отстраниться от коррупционного скандала в ЕС - РИА Новости, 04.12.2025
СМИ: фон дер Ляйен пытается отстраниться от коррупционного скандала в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллась пытаются дистанцироваться от коррупционного расследования, которое ведется в... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T06:53:00+03:00
2025-12-04T06:53:00+03:00
в мире
бельгия
урсула фон дер ляйен
федерика могерини
евросоюз
еврокомиссия
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_770:425:2465:1379_1920x0_80_0_0_2716bd91137575ebd51d7e97a8eb9db4.jpg
https://ria.ru/20251202/es-2059241112.html
https://ria.ru/20251202/echo-2059256881.html
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_290:0:2957:2000_1920x0_80_0_0_00ca1fea9e598f89de94d42db174183a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, урсула фон дер ляйен, федерика могерини, евросоюз, еврокомиссия, politico
В мире, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Федерика Могерини, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
СМИ: фон дер Ляйен пытается отстраниться от коррупционного скандала в ЕС

Politico: фон дер Ляйен пытается отстраниться от коррупционного скандала в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллась пытаются дистанцироваться от коррупционного расследования, которое ведется в отношении бывших высокопоставленных дипломатов ЕС, заявляя, что они не могли иметь к нему отношения, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Федерика Могерини - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экс-главу дипслужбы ЕС задержали по делу о мошенничестве, пишут СМИ
2 декабря, 15:25
"Урсула фон дер Ляйен дистанцируется от обвинений в коррупции, захлестнувших дипломатическую службу ЕС. Сотрудники ведомства утверждают, что это не вопрос для главы Еврокомиссии", - пишет издание.
В частности, неназванный представитель ЕС заявил изданию, что "дело не в том, что Еврокомиссия дистанцируется, а в том, что расследование ведётся в отношении другого учреждения".
В то же время Каллас, которая не находилась у власти на момент предполагаемой коррупции, также пытается дистанцироваться от расследования, добавляет издание. В письме сотрудникам Европейской службе внешнеполитических действий (EEAS), с которым ознакомилось Politico, она написала, что "обвинения против Могерини и Саннино, по её мнению, глубоко шокируют, но события произошли ещё до её прихода в дипломатическое ведомство".
Стефано Саннино - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Бельгии задержали бывшего генсекретаря дипслужбы ЕС, пишут СМИ
2 декабря, 15:57
 
В миреБельгияУрсула фон дер ЛяйенФедерика МогериниЕвросоюзЕврокомиссияPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала