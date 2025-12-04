https://ria.ru/20251204/politico-2059677984.html
СМИ: фон дер Ляйен пытается отстраниться от коррупционного скандала в ЕС
СМИ: фон дер Ляйен пытается отстраниться от коррупционного скандала в ЕС - РИА Новости, 04.12.2025
СМИ: фон дер Ляйен пытается отстраниться от коррупционного скандала в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллась пытаются дистанцироваться от коррупционного расследования, которое ведется в... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T06:53:00+03:00
2025-12-04T06:53:00+03:00
2025-12-04T06:53:00+03:00
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллась пытаются дистанцироваться от коррупционного расследования, которое ведется в отношении бывших высокопоставленных дипломатов ЕС, заявляя, что они не могли иметь к нему отношения, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС
и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини
. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии
задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
"Урсула фон дер Ляйен
дистанцируется от обвинений в коррупции, захлестнувших дипломатическую службу ЕС. Сотрудники ведомства утверждают, что это не вопрос для главы Еврокомиссии
", - пишет издание.
В частности, неназванный представитель ЕС заявил изданию, что "дело не в том, что Еврокомиссия дистанцируется, а в том, что расследование ведётся в отношении другого учреждения".
В то же время Каллас, которая не находилась у власти на момент предполагаемой коррупции, также пытается дистанцироваться от расследования, добавляет издание. В письме сотрудникам Европейской службе внешнеполитических действий (EEAS), с которым ознакомилось Politico
, она написала, что "обвинения против Могерини и Саннино, по её мнению, глубоко шокируют, но события произошли ещё до её прихода в дипломатическое ведомство".