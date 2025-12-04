Рейтинг@Mail.ru
В Москве представили сувенирную банкноту к 100-летию Майи Плисецкой - РИА Новости, 04.12.2025
Культура
 
16:06 04.12.2025
В Москве представили сувенирную банкноту к 100-летию Майи Плисецкой
В Москве представили сувенирную банкноту к 100-летию Майи Плисецкой
Бахрушинский театральный музей и АО "Гознак" представили сувенирную коллекционную банкноту к 100-летию со дня рождения великой балерины Майи Плисецкой в Центре... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:06:00+03:00
2025-12-04T16:06:00+03:00
В Москве представили сувенирную банкноту к 100-летию Майи Плисецкой

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей и АО "Гознак" представили сувенирную коллекционную банкноту к 100-летию со дня рождения великой балерины Майи Плисецкой в Центре театральной истории в Москве в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
"Бахрушинский театральный музей - крупнейший хранитель наследия Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. На протяжении многих лет нас связывала искренняя дружба, и в 2022 году Родион Константинович передал музею в дар квартиру, в которой он и Майя Михайловна прожили долгие годы… Создание банкноты к 100-летию Майи Михайловны - наша дань памяти Майе Плисецкой. Ее имя навсегда вписано в историю мирового искусства, и мы гордимся возможностью участвовать в сохранении и увековечении ее памяти, продолжая ее культурную миссию и передавая наследие новым поколениям", – сказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.
В основу дизайна сувенирной банкноты легли шесть уникальных фотографий из собрания Бахрушинского музея. Художественная концепция банкноты построено как повествование о судьбе и феномене личности великой балерины.
На лицевой стороне центральным образом стал портрет Плисецкой, ниже размещено изображение пуантов - символа балетного искусства. Композицию дополняет сюжет о союзе Плисецкой и Щедрина. Оборотная сторона полностью посвящена "Кармен-сюите". Так, композиция разворачивается снизу вверх: архивный кадр Плисецкой в детстве в балетном классе - начало, два образа Кармен в исполнении Плисецкой - вершина и всемирное признание.
В основе купюры - банкнотная бумага из 100% хлопка с включением защитных волокон. Она применяется при изготовлении банкнот и отличается на ощупь. Банкнота содержит в себе водяной знак в виде здания Бахрушинского музея, который можно увидеть на просвет в верхней части. Элемент в форме лилии размещен вверху справа на лицевой стороне банкноты, он совмещает в себе сразу два оптически-переменных защитных признака, один из которых – новейшая разработка Гознака. Также в оформлении банкноты использованы микротексты, которые можно рассмотреть только под лупой.
Если посмотреть на банкноту под ультрафиолетовой лампой, она "вспыхивает" яркими красками благодаря эффекту люминесценции.
Банкнота выпущена тиражом 20 тысяч экземпляров, две тысячи из которых передаются Бахрушинскому музею. Еще 150 экземпляров переданы Гознаком в дар Большому театру.
"Майя Михайловна Плисецкая олицетворяла собой без преувеличения целую эпоху в русском балете. Мы благодарны Бахрушинскому музею за возможность реализации такого совместного проекта. Нужно сказать, что тема балета – пожалуй, одна из самых ярких и запоминающихся в изделиях Гознака. Она, как правило, находит самый теплый отклик у коллекционеров, бонистов и нумизматов… Несмотря на то, что эта банкнота не является платежным средством и ей нельзя расплатиться в магазине, на мой взгляд, она послужит прекрасным подарком и дополнением тематической коллекции для всех почитателей таланта Майи Плисецкой и всех тех, кому близка тема русского балета", - рассказал гендиректор АО "Гознак" Аркадий Трачук.
Коллекционная банкнота будет доступна для приобретения на сайте музея, в торговых салонах и в магазине АО "Гознак" на маркетплейсе Ozon, а также в Книжном магазине "Москва" с 5 декабря.
