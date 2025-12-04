https://ria.ru/20251204/novak-2059846042.html
Новак и Пасечник обсудили социально-экономическое развитие ЛНР
Новак и Пасечник обсудили социально-экономическое развитие ЛНР - РИА Новости, 04.12.2025
Новак и Пасечник обсудили социально-экономическое развитие ЛНР
Вице-премьер России Александр Новак и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили задачи социально-экономического развития региона и в том... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:26:00+03:00
2025-12-04T17:26:00+03:00
2025-12-04T17:35:00+03:00
россия
луганская народная республика
александр новак
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059526584.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, александр новак, леонид пасечник
Россия, Луганская Народная Республика, Александр Новак, Леонид Пасечник
Новак и Пасечник обсудили социально-экономическое развитие ЛНР
Новак обсудил с главой ЛНР Пасечником социально-экономическое развитие региона