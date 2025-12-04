Рейтинг@Mail.ru
Неймар оформил хет-трик впервые с 2022 года
Футбол
 
08:46 04.12.2025
Неймар оформил хет-трик впервые с 2022 года
Неймар оформил хет-трик впервые с 2022 года
Неймар оформил хет-трик впервые с 2022 года
"Сантос" победил "Жувентуде" в гостевом матче 37‑го тура чемпионата Бразилии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T08:46:00+03:00
2025-12-04T08:46:00+03:00
футбол
спорт
Новости
спорт
Футбол, Спорт
Неймар оформил хет-трик впервые с 2022 года

"Сантос" благодаря хет-трику Неймара ушел из зоны вылета чемпионата Бразилии

Неймар - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Сантос" победил "Жувентуде" в гостевом матче 37‑го тура чемпионата Бразилии по футболу.
Встреча в городе Кашиас-ду-Сул завершилась со счетом 3:0. Хет-трик оформил Неймар (56, 65 и 73-я минуты), который был заменен на 83-й минуте.
В конце ноября СМИ сообщали о том, что 33-летний Неймар с высокой долей вероятности не появится на поле в 2025 году из-за травмы мениска. Хет-трик стал первым для Неймара с апреля 2022 года, когда он забивал три гола за "Пари Сен-Жермен" в матче против "Клермона".
За тур до конца чемпионата "Сантос" с 44 очками занимает 14-е место и находится в двух баллах от зоны вылета в Серию B.
Неймар - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Анчелотти допустил возвращение Неймара в сборную Бразилии
13 сентября, 08:23
 
