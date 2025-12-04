https://ria.ru/20251204/neymar-2059687161.html
Неймар оформил хет-трик впервые с 2022 года
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Сантос" победил "Жувентуде" в гостевом матче 37‑го тура чемпионата Бразилии по футболу.
Встреча в городе Кашиас-ду-Сул завершилась со счетом 3:0. Хет-трик оформил Неймар (56, 65 и 73-я минуты), который был заменен на 83-й минуте.
В конце ноября СМИ сообщали о том, что 33-летний Неймар с высокой долей вероятности не появится на поле в 2025 году из-за травмы мениска. Хет-трик стал первым для Неймара с апреля 2022 года, когда он забивал три гола за "Пари Сен-Жермен" в матче против "Клермона".
За тур до конца чемпионата "Сантос" с 44 очками занимает 14-е место и находится в двух баллах от зоны вылета в Серию B.