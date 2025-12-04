Ветер с Востока. России пора готовиться к новому вызову

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Вашингтоне

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Вашингтоне

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Нефтяной рынок ждут большие перемены. На фоне падения цен Саудовская Аравия намерена продать долю в терминалах для экспорта и хранения топлива, Нефтяной рынок ждут большие перемены. На фоне падения цен Саудовская Аравия намерена продать долю в терминалах для экспорта и хранения топлива, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По мнению экспертов, это может обернуться новыми вызовами для российских производителей.

Где взять денег

Речь идет о государственной Saudi Aramco. Ее основные терминалы и хранилища расположены в Рас-Таннуре на берегу Персидского залива. Еще есть на Красном море. Кроме того, компания имеет доли в терминалах в Нидерландах и арендует хранилища в Египте и Японии.

© AP Photo / BRUCE STANLEY Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco

Активы крайне прибыльные и привлекают внимание инвесторов со всего мира. Сделка способна принести Эр-Рияду более десяти миллиардов долларов. Процедура может стартовать в ближайшие месяцы.

Окончательное решение еще не приняли, но эксперты убеждены: сделка, скорее всего, состоится. "Наиболее вероятные покупатели — международные финансово-промышленные группы или институциональные инвесторы, такие как BlackRock", — уточняет независимый финансовый консультант и инвестор Максим Ульянов.

Для балансировки бюджета Саудовской Аравии необходимы нефтяные котировки выше 90 долларов за баррель. А сейчас — 60. Естественно, приходится искать альтернативные источники доходов и продажа активов — неплохой вариант, отмечает, в свою очередь, заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.

Новый тренд

Специалисты считают это важным прецедентом. По мнению Матюшенкова, отделение инфраструктуры от добычи перерастет в тренд среди крупнейших стран-экспортеров. Тому поспособствуют энергетический переход и нестабильные цены на сырье.

Монетизация инфраструктуры уже становится нормой, соглашается инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев. "Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC еще в 2019-м продала 40 процентов трубопроводов американским инвестиционным BlackRock и KKR, а в этом году KKR дополнительно приобрела миноритарный пакет акций сети газопроводов ADNOC. Оман вывел на IPO часть терминалов, Кувейт планирует лизинг нефтехранилищ", — перечисляет он. Следующими могут быть нуждающийся в средствах на восстановление Ирак и развивающий сеть транспортных коридоров Казахстан.

© AP Photo / Amr Nabil Резервуары для хранения на объекте нефтетранспортной инфраструктуры компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Для России же подобная тактика нецелесообразна прежде всего из-за стратегической важности энергетического сектора для национальной безопасности. Кроме того — санкции. "Рыночные условия не самые благоприятные, а потому даже при желании или необходимости продать активы неизбежно возникнут трудности. Достаточно вспомнить кейс "Лукойла", — отмечает Ульянов.

Москве выгоднее создание совместных предприятий с дружественными странами, такими как Китай и Индия, добавляет Матюшенков.

Скрытая угроза

Для Саудовской Аравии продажа инфраструктуры не несет больших рисков и соответствует стратегии диверсификации чрезмерно зависимой от нефти экономики, подчеркивает Матюшенков. "Нефтегазовый сектор все еще формирует около 45 процентов ВВП, тогда как в соседних Объединенных Арабских Эмиратах — уже 25. Отставание налицо", — говорит он.

В уходящем году нефть подешевела примерно на 20 процентов, и той же Saudi Aramco пришлось отложить реализацию ряда проектов.

С помощью сделки как раз надеются высвободить средства для инвестиций. Так, компания решила пока сосредоточиться на разработке крупнейшего месторождения в стране — Джафура. Его потенциал оценивают в 230 триллионов кубометров газа, 75 миллиардов баррелей нефти. Кроме того, много этана — ключевого сырья для производства пластмасс, пишет Financial Times.

Этот проект ускорит развитие промышленности, подчеркнул исполнительный директор Saudi Aramco Амин Насер. "В Саудовской Аравии идет масштабная индустриализация. Мы делаем сталь, занимаемся литьем и ковкой, у нас много отраслей. Что им нужно? Газ", — объясняет он. Тем не менее аналитик норвежской нефтяной компании Rystad Energy Адитья Сарасват сомневается, что внутренний спрос способен поглотить столько топлива.

© AP Photo / Amr Nabil Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии

Эксперты ожидают выхода саудитов на газовый рынок. Это усилит конкуренцию с катарской North Field, американским СПГ и приведет к сокращению спотовых премий в Азии на пять-семь процентов, прогнозирует Варфоломеев.

Чтобы сохранить долю на рынке и не потерять азиатские контракты, России следует еще больше сосредоточиться на восточном направлении — трубопроводе "Сила Сибири", а также СПГ-проектах на Сахалине и в Арктике.