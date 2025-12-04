https://ria.ru/20251204/mod-2059898110.html
Моди и Си Цзиньпин решат разногласия благодаря мудрости, заявил Путин
Моди и Си Цзиньпин решат разногласия благодаря мудрости, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин сумеют найти решения текущим разногласиям между двумя странами благодаря своей мудрости,... РИА Новости, 04.12.2025
Путин: Моди и Си Цзиньпин смогут найти решения разногласиям благодаря мудрости