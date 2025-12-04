Рейтинг@Mail.ru
Моди и Си Цзиньпин решат разногласия благодаря мудрости, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 04.12.2025 (обновлено: 20:28 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/mod-2059898110.html
Моди и Си Цзиньпин решат разногласия благодаря мудрости, заявил Путин
Моди и Си Цзиньпин решат разногласия благодаря мудрости, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Моди и Си Цзиньпин решат разногласия благодаря мудрости, заявил Путин
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин сумеют найти решения текущим разногласиям между двумя странами благодаря своей мудрости,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:27:00+03:00
2025-12-04T20:28:00+03:00
в мире
индия
китай
россия
нарендра моди
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059891405.html
индия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, китай, россия, нарендра моди, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Индия, Китай, Россия, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Моди и Си Цзиньпин решат разногласия благодаря мудрости, заявил Путин

Путин: Моди и Си Цзиньпин смогут найти решения разногласиям благодаря мудрости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин сумеют найти решения текущим разногласиям между двумя странами благодаря своей мудрости, заявил президент России Владимир Путин.
"Я знаю, что и премьер-министр Моди, и президент Си Цзиньпин привержены поиску решений всех вопросов, даже самых сложных межгосударственных проблем. Я знаю об этом, потому что и премьер-министр Моди, и президент Си Цзиньпин видят, что растет определенная напряженность, и они оба пытаются найти решения этих проблем, прилагая максимум усилий, я это хорошо знаю и ясно вижу. И ключевой причиной их успеха была бы их мудрость, которую мы в то же время безмерно ценим", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин отметил усилия Си Цзиньпина и Моди для решения двусторонних проблем
Вчера, 20:06
 
В миреИндияКитайРоссияНарендра МодиСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала