В Приморье обнаружили опасную тропическую микроводоросль - РИА Новости, 04.12.2025
06:14 04.12.2025
В Приморье обнаружили опасную тропическую микроводоросль
В Приморье обнаружили опасную тропическую микроводоросль
россия, корейский полуостров, российская академия наук
Наука, Россия, Корейский полуостров, Российская академия наук
В Приморье обнаружили опасную тропическую микроводоросль

В тихоокеанских водах РФ впервые нашли опасную тропическую микроводоросль

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкТихий океан в районе Владивостока
Тихий океан в районе Владивостока - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Тихий океан в районе Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Потенциально токсичная микроводоросль, которая ранее обитала только в теплых морях, впервые обнаружена в тихоокеанских водах России, сообщает Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.
Институт отмечает, что потенциально токсичные динофлагелляты родов Gambierdiscus, Ostreopsis и Coolia, ранее считавшиеся обитателями тропических и субтропических зон, в последние десятилетия расширяют свои ареалы до умеренных широт, предположительно, в связи с глобальным потеплением.
"В статье учёных Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН, опубликованной в журнале Botanica Marina, впервые сообщается о находке представителя рода Coolia в тихоокеанских водах России. До недавнего времени самой северной известной точкой ареала видов Coolia в этом регионе считалось восточное побережье Корейского полуострова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что найденный в заливе Петра Великого Японского моря Сoolia malayensis, распространённый у берегов Кореи, встречался при широком диапазоне температуры от 10 до 26 градусов и солёности от 23 до 35%. Зимние условия в заливе Петра Великого более суровые, чем у Корейского полуострова, поверхностная температура воды опускается до −1,7ºС. Чтобы выяснить сможет ли C. malayensis переносить такую температуру и прижиться в заливе Петра Великого, нужны дальнейшие наблюдения.
Морские динофлагелляты могут продуцировать различные метаболиты, включая токсины. Их высокая численность приводит к явлению, известному как вредоносное цветение водорослей. Оно неблагоприятно влияет на окружающую среду, здоровье человека и нередко приводит к колоссальным экономическим потерям.
Динофлагелляты родов Coolia, Gambierdiscus и Ostreopsis являются ответственными за сигуатеру - опасное для человека заболевание, распространённое в тропической и субтропической зоне. Также они являются причиной респираторных и дерматологических заболеваний.
НаукаРоссияКорейский полуостровРоссийская академия наук
 
 
