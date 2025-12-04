В Приморье обнаружили опасную тропическую микроводоросль

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Потенциально токсичная микроводоросль, которая ранее обитала только в теплых морях, впервые обнаружена в тихоокеанских водах России, сообщает Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Институт отмечает, что потенциально токсичные динофлагелляты родов Gambierdiscus, Ostreopsis и Coolia, ранее считавшиеся обитателями тропических и субтропических зон, в последние десятилетия расширяют свои ареалы до умеренных широт, предположительно, в связи с глобальным потеплением.

"В статье учёных Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН , опубликованной в журнале Botanica Marina, впервые сообщается о находке представителя рода Coolia в тихоокеанских водах России . До недавнего времени самой северной известной точкой ареала видов Coolia в этом регионе считалось восточное побережье Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что найденный в заливе Петра Великого Японского моря Сoolia malayensis, распространённый у берегов Кореи, встречался при широком диапазоне температуры от 10 до 26 градусов и солёности от 23 до 35%. Зимние условия в заливе Петра Великого более суровые, чем у Корейского полуострова , поверхностная температура воды опускается до −1,7ºС. Чтобы выяснить сможет ли C. malayensis переносить такую температуру и прижиться в заливе Петра Великого, нужны дальнейшие наблюдения.

Морские динофлагелляты могут продуцировать различные метаболиты, включая токсины. Их высокая численность приводит к явлению, известному как вредоносное цветение водорослей. Оно неблагоприятно влияет на окружающую среду, здоровье человека и нередко приводит к колоссальным экономическим потерям.