Захарова назвала памятник Мазепе в Киево-Печерской лавре унижением
Возведение скульптуры Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре является унижением всего украинского народа и его истории, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 04.12.2025
