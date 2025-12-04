Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала памятник Мазепе в Киево-Печерской лавре унижением - РИА Новости, 04.12.2025
15:30 04.12.2025 (обновлено: 15:33 04.12.2025)
Захарова назвала памятник Мазепе в Киево-Печерской лавре унижением
в мире, россия, санкт-петербург, иван мазепа, мария захарова, содружество
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Иван Мазепа, Мария Захарова, Содружество
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Возведение скульптуры Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре является унижением всего украинского народа и его истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Первого декабря украинские средства массовой информации сообщили об открытии на территории Киево-Печерской лавры скульптуры. Как вы думаете, кого? Может, святого какого-то? Может быть, мученика? Нет. Гетмана Мазепы", - сказала Захарова.
Она отметила, что установление памятника Мазепе на территории мировой православной святыни – "особенно кощунственно и подчеркивает уровень мракобесия, до которого докатился киевский режим".
"Сам факт возведения на пьедестал известного своим предательством всех и вся персонажа уже является унизительным. Унизительным для украинского народа в первую очередь, его истории, исторической памяти", - сказала дипломат в ходе еженедельного брифинга в Санкт-Петербурге на полях международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".
Украинские полицейские на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В УПЦ осудили выставленное в Киево-Печерской лавре граффити Бэнкси
21 ноября, 03:03
 
В миреРоссияСанкт-ПетербургИван МазепаМария ЗахароваСодружество
 
 
