Захарова назвала ответные меры на изъятие российских активов сюрпризом
15:24 04.12.2025 (обновлено: 15:37 04.12.2025)
Захарова назвала ответные меры на изъятие российских активов сюрпризом
Захарова назвала ответные меры на изъятие российских активов сюрпризом
Характер российского ответа на неадекватную идею ЕС о "репарационном кредите" Украине за счёт замороженных активов РФ будет сюрпризом, заявила официальный... РИА Новости, 04.12.2025
россия
украина
Захарова назвала ответные меры на изъятие российских активов сюрпризом

Захарова назвала ответные меры России на возможное изъятие активов сюрпризом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Характер российского ответа на неадекватную идею ЕС о "репарационном кредите" Украине за счёт замороженных активов РФ будет сюрпризом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это неадекватное поведение человека (объявившей об этой идее главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен - ред.), который занимает такой пост... Это все из разряда неадекватных действий, идущих в одном русле - нанести Европейскому союзу максимальный ущерб", - сказала она журналистам.
Дипломат не уточнила, каким именно будет ответ России в случае изъятия ее активов, но подчеркнула, что ЕС станет о нем известно.
"Будет сюрприз", - заключила она.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море
2 декабря, 18:38
 
