На Западе сделали заявление после нового высказывания Трампа о Путине - РИА Новости, 04.12.2025
08:39 04.12.2025 (обновлено: 16:29 04.12.2025)
На Западе сделали заявление после нового высказывания Трампа о Путине
Финский политик Мема обратил внимание на заявление Трампа о Путине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема обратил в соцсети X внимание на заявление главы США Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.

"Трамп говорит то, о чем я говорил уже давно: "Президент Путин хочет мира". <...> Если бы мы раньше применили такой подход, мы могли бы спасти больше украинцев", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Макрон выступил со срочным призывом по Украине
Вчера, 09:23
В четверг глава Белого дома заявил, что его российский коллега хотел бы положить конец конфликту на Украине.

Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера — основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
Вчера, 12:12
 
