Академик РАН назвал область медицины, которая продлит жизнь людей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ядерная медицина способна повысить выживаемость и продлить жизнь людей, так как благодаря развитию данной области изменится диагностика болезней, сообщил РИА Новости ректор Института кластерной онкологии имени профессора Левшина, академик РАН Игорь Решетов.

"Если данная отрасль (Ядерная медицина — Прим. Ред.) будет развиваться эволюционно, с сохранением постоянных темпов роста, то в ближайшем будущем мы заметим, что точность и глубина анализа в клинической практике не просто улучшится, а концептуально трансформируется", — сказал академик РАН.

Решетов добавил, что новейшие гибридные диагностические методы будут давать врачам качественно другую информацию.

"Чем раньше мы диагностируем болезнь и выявим ее ключевые признаки, тем раньше сможем назначить эффективное лечение, продлим жизнь пациенту и улучшим ее качество", — заключил ученый.

Ядерная медицина — это совокупность научно-практических методов, связанных с использованием ядерной физики для прикладных медицинских задач – диагностики, лечения.