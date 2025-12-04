Рейтинг@Mail.ru
Малинин идет третьим после короткой программы в Финале Гран-при - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Фигурное катание
 
15:10 04.12.2025
Малинин идет третьим после короткой программы в Финале Гран-при
Малинин идет третьим после короткой программы в Финале Гран-при
фигурное катание
спорт
нагоя
япония
илья малинин
юма кагияма
международный союз конькобежцев (isu)
нагоя
япония
спорт, нагоя, япония, илья малинин, юма кагияма, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Нагоя, Япония, Илья Малинин, Юма Кагияма, Международный союз конькобежцев (ISU)
© Фото : Пресс-служба Ассоциации фигурного катания СШААмериканский фигурист Илья Малинин
© Фото : Пресс-служба Ассоциации фигурного катания США
Американский фигурист Илья Малинин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец с русскими корнями Илья Малинин идет третьим после короткой программы в Финале Гран-при в Нагое (Япония).
Малинин получил за свой прокат 94,05 балла. Лидирует японец Юма Кагияма (108,77), вторым идет его соотечественник Сюн Сато (98,06).
Произвольную программу мужчины представят в субботу.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Анастасия Метёлкина и Лука Берулава - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Метелкина и Берулава идут третьими после короткой программы в Нагое
