Поданный против Макгрегора в связи с изнасилованием иск отозвали
Поданный против Макгрегора в связи с изнасилованием иск отозвали - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Поданный против Макгрегора в связи с изнасилованием иск отозвали
Гражданский иск к бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцу Конору Макгрегору за предполагаемое изнасилование женщины после матча...
Поданный против Макгрегора в связи с изнасилованием иск отозвали
Поданный против Макгрегора в связи с изнасилованием в 2023 году иск отозвали
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гражданский иск к бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцу Конору Макгрегору за предполагаемое изнасилование женщины после матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отозван, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее СМИ сообщили, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании 49-летней женщины в мужском туалете домашней арены "Майами Хит" после четвертого матча финальной серии НБА против "Денвер Наггетс" 9 июня 2023 года. Как утверждала адвокат Ариэль Митчелл, боец поцеловал женщину и принудил к близости, однако она смогла отбиться от пристававшего к ней ирландца и сбежала. Прокуратура штата Флорида в октябре 2023 года отказалась выдвигать обвинения в предполагаемом нападении.
В иске содержалось требование о возмещении расходов на лечение, компенсации ущерба и других мер.
В другом деле о сексуальном насилии, рассмотренном Высоким судом Ирландии в 2024 году, Макгрегор был признан виновным. Его обязали выплатить около 250 тысяч долларов компенсации женщине, обвинившей его в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года.
Макгрегору 37 лет, в июле 2021 года он получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при 6 поражениях в ММА, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.