Рейтинг@Mail.ru
Поданный против Макгрегора в связи с изнасилованием иск отозвали - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
10:45 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/makgregor-2059713281.html
Поданный против Макгрегора в связи с изнасилованием иск отозвали
Поданный против Макгрегора в связи с изнасилованием иск отозвали - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Поданный против Макгрегора в связи с изнасилованием иск отозвали
Гражданский иск к бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцу Конору Макгрегору за предполагаемое изнасилование женщины после матча... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T10:45:00+03:00
2025-12-04T10:45:00+03:00
единоборства
спорт
конор макгрегор
дастин порье
ufc
майами хит
денвер наггетс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955329284_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ab8de799cc8cc471e42816295ca98448.jpg
/20251127/khabib--2057895151.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955329284_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ed8bd0e99d36b0409c3e4a613a7f996e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, конор макгрегор, дастин порье, ufc, майами хит, денвер наггетс, нба
Единоборства, Спорт, Конор Макгрегор, Дастин Порье, UFC, Майами Хит, Денвер Наггетс, НБА
Поданный против Макгрегора в связи с изнасилованием иск отозвали

Поданный против Макгрегора в связи с изнасилованием в 2023 году иск отозвали

© Соцсети бойца ММАКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Соцсети бойца ММА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гражданский иск к бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцу Конору Макгрегору за предполагаемое изнасилование женщины после матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отозван, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее СМИ сообщили, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании 49-летней женщины в мужском туалете домашней арены "Майами Хит" после четвертого матча финальной серии НБА против "Денвер Наггетс" 9 июня 2023 года. Как утверждала адвокат Ариэль Митчелл, боец поцеловал женщину и принудил к близости, однако она смогла отбиться от пристававшего к ней ирландца и сбежала. Прокуратура штата Флорида в октябре 2023 года отказалась выдвигать обвинения в предполагаемом нападении.
В иске содержалось требование о возмещении расходов на лечение, компенсации ущерба и других мер.
В другом деле о сексуальном насилии, рассмотренном Высоким судом Ирландии в 2024 году, Макгрегор был признан виновным. Его обязали выплатить около 250 тысяч долларов компенсации женщине, обвинившей его в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года.
Макгрегору 37 лет, в июле 2021 года он получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при 6 поражениях в ММА, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан
27 ноября, 06:30
 
ЕдиноборстваСпортКонор МакгрегорДастин ПорьеUFCМайами ХитДенвер НаггетсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала