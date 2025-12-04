Рейтинг@Mail.ru
Журова предупредила украинку о последствиях перехода под флаг России
13:41 04.12.2025 (обновлено: 14:16 04.12.2025)
Журова предупредила украинку о последствиях перехода под флаг России
Журова предупредила украинку о последствиях перехода под флаг России
спорт, украина, европа, россия, светлана журова, госдума рф, прыжки в воду
Спорт, Украина, Европа, Россия, Светлана Журова, Госдума РФ, Прыжки в воду
Журова: Украина будет предъявлять претензии прыгунье в воду Лыскун

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что на Украине будут предъявлять претензии прыгунье в воду Софии Лыскун из-за смены гражданства на российское.
Ранее Лыскун в интервью "Известиям" рассказала, что отказалась от украинского гражданства и приняла российское.
«
"Украина, думаю, будет предъявлять этой девчонке: "Мы деньги тратили, ты чемпионка Европы и вдруг в Россию перешла". Прыжки в воду - это вид спорта, который обычно во всех странах поддерживается государством", - сказала Журова.
Лыскун 23 года, она родилась в Луганске. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира (2022) и двукратной чемпионкой Европы (2018, 2024).
Чемпионка Европы приняла российское гражданство и отказалась от украинского
