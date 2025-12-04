Рейтинг@Mail.ru
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Биатлон
 
16:56 04.12.2025
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Россиянин Эдуард Латыпов стал победителем спринта на втором этапе Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Латыпов выиграл спринт на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Эдуард Латыпов. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россиянин Эдуард Латыпов стал победителем спринта на втором этапе Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске.
Латыпов прошел дистанцию 10 км за 24 минуты 44,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал Кирилл Бажин (отставание - 44,2 секунды; 1 промах). Третье место занял белорус Антон Смольский (+46,1; 1 промах).
В пятницу пройдут женский и мужской масс-старты. Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске продлится до 6 декабря.
