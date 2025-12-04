Косачев прокомментировал заявления европейских политиков о новой войне

С. – ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы безответственные заявления европейских политиков о возможности новой войны стали самосбывающимися пророчествами, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев выступая на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".
"Великая Отечественная война – это не только память, но и важнейший урок. Долгое время после нее люди говорили о послевоенном времени, но наши дни стали называть предвоенными. И крайне тревожно, что многие политики именно в Европе, которая стала источником уже двух мировых войн, стали считать новую войну чуть ли не неизбежной", - сказал политик.
По словам сенатора, нельзя допустить, чтобы такие безответственные заявления "стали самосбывающимися пророчествами – ни их народы, ни, конечно же, народы стран СНГ не заинтересованы и не хотят никаких войн".
"Наш опыт учит, что победить нас все равно не получится никому, но, чтобы это в очередной раз понять, всем приходится платить огромную цену, а в ядерный век она может приобрести экзистенциальный (непредсказуемый – ред.) характер", - сказал Косачев.
Лучше учиться на уроках прошлого, чем расплачиваться за невыученные уроки в настоящем и будущем, заключил парламентарий.