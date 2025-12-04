Косачев прокомментировал заявления европейских политиков о новой войне

С. – ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы безответственные заявления европейских политиков о возможности новой войны стали самосбывающимися пророчествами, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев выступая на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".