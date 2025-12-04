Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил итоги российско-китайских консультаций в Москве
04.12.2025
Эксперт оценил итоги российско-китайских консультаций в Москве
Прошедшие в Москве российско-китайские консультации по стратегической безопасности дали Западу понять, что Китай выступает за мирное урегулирование украинского... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T04:21:00+03:00
2025-12-04T04:21:00+03:00
Эксперт оценил итоги российско-китайских консультаций в Москве

Лю Цзинь: консультации в Москве дали западу понять, что КНР за мир на Украине

ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Прошедшие в Москве российско-китайские консультации по стратегической безопасности дали Западу понять, что Китай выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, а также послали миру сигнал, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина обладает сильной жизнеспособностью, заявил РИА Новости исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь.
Российско-китайские консультации по стратегической безопасности под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел КНР Ван И состоялись в Москве 2 декабря. В тот же день Ван И также встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Важнейшим итогом 20-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности стало то, что стороны провели стратегическую "сверку часов" и достигли высокой степени взаимопонимания по вопросам, касающимся Японии", - заявил Лю Цзюнь.
Он напомнил, что в 2025 году отмечалась 80-я годовщина со дня Победы китайского народа в Войне сопротивления Японии и победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, а также 80-летие со дня основания Организации Объединенных Наций.
Эксперт отметил, что новое правительство Японии идёт против течения истории, отрицая результаты Победы во Второй мировой войне, историческую справедливость и беспристрастность, и пытаясь переписать историю своей колониальной агрессии.
"Нынешний раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности послал чёткий и мощный сигнал о необходимости твёрдо отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, одержанной ценой многих жизней и крови, нести общую ответственность Китая и России по защите мира и безопасности во всем мире, а также отстаивать историческую правду и международную справедливость", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что консультации в Москве "послали миру сигнал о том, что китайско-российские партнёрские отношения стратегического сотрудничества обладают сильной жизнеспособностью, а также, что Китай и Россия сотрудничают в целях совместной защиты мира и безопасности во всём мире".
Эксперт добавил, что стороны не только рассмотрели взаимодействие на высоком уровне между Китаем и Россией в 2025 году, но также обсудили ключевые моменты в китайско-российских отношениях в 2026 году.
"Кроме того, этот раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности также дал понять Западу, что Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и выступает за достижение всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения", - указал он.
