Эксперт оценил итоги российско-китайских консультаций в Москве

ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Прошедшие в Москве российско-китайские консультации по стратегической безопасности дали Западу понять, что Китай выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, а также послали миру сигнал, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина обладает сильной жизнеспособностью, заявил РИА Новости исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь.

"Важнейшим итогом 20-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности стало то, что стороны провели стратегическую "сверку часов" и достигли высокой степени взаимопонимания по вопросам, касающимся Японии", - заявил Лю Цзюнь.

Он напомнил, что в 2025 году отмечалась 80-я годовщина со дня Победы китайского народа в Войне сопротивления Японии и победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, а также 80-летие со дня основания Организации Объединенных Наций.

Эксперт отметил, что новое правительство Японии идёт против течения истории, отрицая результаты Победы во Второй мировой войне, историческую справедливость и беспристрастность, и пытаясь переписать историю своей колониальной агрессии.

"Нынешний раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности послал чёткий и мощный сигнал о необходимости твёрдо отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, одержанной ценой многих жизней и крови, нести общую ответственность Китая и России по защите мира и безопасности во всем мире, а также отстаивать историческую правду и международную справедливость", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что консультации в Москве "послали миру сигнал о том, что китайско-российские партнёрские отношения стратегического сотрудничества обладают сильной жизнеспособностью, а также, что Китай и Россия сотрудничают в целях совместной защиты мира и безопасности во всём мире".

Эксперт добавил, что стороны не только рассмотрели взаимодействие на высоком уровне между Китаем и Россией в 2025 году, но также обсудили ключевые моменты в китайско-российских отношениях в 2026 году.