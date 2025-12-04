https://ria.ru/20251204/kitay-2059683198.html
КНР поддержит все усилия по достижению мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
КНР поддержит все усилия по достижению мира на Украине, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.12.2025
КНР поддержит все усилия по достижению мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
Пекин поддерживает все усилия, нацеленные на достижение мира на Украине, надеется, что стороны достигнут справедливого мирного соглашения путем переговоров,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T07:58:00+03:00
2025-12-04T07:58:00+03:00
2025-12-04T07:59:00+03:00
в мире
пекин
китай
украина
си цзиньпин
эммануэль макрон
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg
https://ria.ru/20251203/mid-2059436416.html
пекин
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a5e4b989fa132e56051c43b44ea96a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, китай, украина, си цзиньпин, эммануэль макрон, youtube
В мире, Пекин, Китай, Украина, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, YouTube
КНР поддержит все усилия по достижению мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: КНР поддерживает все усилия по достижению мира на Украине