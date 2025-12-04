Рейтинг@Mail.ru
КНР поддержит все усилия по достижению мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
07:58 04.12.2025
КНР поддержит все усилия по достижению мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
КНР поддержит все усилия по достижению мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
КНР поддержит все усилия по достижению мира на Украине, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия, нацеленные на достижение мира на Украине, надеется, что стороны достигнут справедливого мирного соглашения путем переговоров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В среду вечером Макрон прибыл в Пекин с государственным визитом, он продлится до пятницы. В четверг в китайской столице проходит встреча лидеров.
"Что касается украинского кризиса, Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны достигнут справедливого, долгосрочного, обязательного для исполнения, приемлемого для всех сторон мирного соглашения путем диалога и переговоров", - сказал Си Цзиньпин, трансляция его речи велась на видеохостинге YouTube.
