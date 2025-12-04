СМИ: встречу глав Японии, КНР и Южной Кореи отложили

ТОКИО, 4 дек – РИА Новости. Трёхсторонний саммит Японии, Китая и Южной Кореи, который должен был пройти в декабре и традиционно служил площадкой для обсуждения стабильности на Корейском полуострове и экономического сотрудничества, откладывается на фоне ухудшения отношений между Токио и Пекином, пишет газета "Никкэй".
Встреча лидеров трех стран проходила девять раз с 1999 года. Последний раз саммит состоялся в мае 2024 года в Сеуле и стал первым за четыре с половиной года. В 2025 году председательство перешло к Японии. В марте этого года состоялась встреча глав МИД трех стран, в ходе которой стороны условились о проведении трехстороннего саммита ориентировочно в декабре.
Однако на фоне дипломатических трений из-за заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити по тайваньскому вопросу встреча откладывается на неопределенное время, уточняет издание.
В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в соцсети X написал: "ничего не остается как не колеблясь ни мгновения сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване. В свою очередь 14 ноября МИД Японии вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке.
Позже министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в кинотеатрах Китая был также отменен прокат двух японских анимационных фильмов, происходят отмены концертов японских артистов.
Ранее СМИ сообщили, что урегулирование ситуации вокруг противостояния Японии и Китая из-за Тайваня стало одной из тем состоявшегося на днях телефонного разговора Такаити с президентом США Дональдом Трампом.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.