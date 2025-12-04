Пекин одобрил прекращение ЕС торгового расследования против КНР

ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Пекин одобрил решение Евросоюза о прекращении торгового расследования против Китая из-за предполагаемых действий КНР по принуждению в адрес Литвы, об этом заявил представитель договорно-правового департамента министерства коммерции КНР.
Первого декабря пресс-служба Всемирной торговой организации уведомила о решении Евросоюза. В сообщении отмечалось, что ЕС не считает необходимым продолжать рассмотрение своей жалобы, поскольку "ключевые цели, лежащие в основе данного спора, достигнуты, а соответствующая торговля возобновлена".
"Китай всегда признавал, что возбуждение Евросоюзом этого дела не имело достаточных оснований. Поэтому решение европейской стороны о прекращении судебного разбирательства является правильным", - заявил представитель ведомства, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Он подчеркнул, что Пекин неуклонно соблюдает правила ВТО и будет продолжать с помощью конкретных действий защищать основанную на правилах многостороннюю торговую систему.
В январе 2024 года орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) приостановил по просьбе ЕС рассмотрение жалобы против Китая из-за ограничительных мер, введенных Пекином в отношении Литвы. Ранее Китай принял меры против экспорта из Литвы и других стран Европы товаров, включающих литовские компоненты, в связи с тем, что Тайвань открыл торговое представительство в этой прибалтийской стране. От этих мер пострадали также компании из Швеции и Германии. В результате литовский экспорт в Китай с января по октябрь 2022 года сократился на 80% год к году. ЕС в конце 2022 года заявил, что обратится в ВТО.
Как сообщало в январе со ссылкой на источники агентство Блумберг, на фоне приостановки расследования в 2024 году существовали опасения, что ЕС может проиграть дело, поскольку ситуация изменилась. Как отмечалось в материале агентства, в 2023 году Литва заявила, что торговля с Китаем стабилизируется, а таможенные ограничения сняты.
Один из источников агентства отметил, что приостановка дела была тактическим ходом, а политическое решение о его возобновлении еще не принято. По его словам, окончательное решение остается за председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как отмечало СМИ, перспективой прекращения этого дела были недовольны как прошлая, так и нынешняя администрация США, которая рассматривает это как капитуляцию перед Пекином.