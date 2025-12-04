Пекин одобрил прекращение ЕС торгового расследования против КНР

ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Пекин одобрил решение Евросоюза о прекращении торгового расследования против Китая из-за предполагаемых действий КНР по принуждению в адрес Литвы, об этом заявил представитель договорно-правового департамента министерства коммерции КНР.

Как сообщало в январе со ссылкой на источники агентство Блумберг, на фоне приостановки расследования в 2024 году существовали опасения, что ЕС может проиграть дело, поскольку ситуация изменилась. Как отмечалось в материале агентства, в 2023 году Литва заявила, что торговля с Китаем стабилизируется, а таможенные ограничения сняты.