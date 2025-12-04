Рейтинг@Mail.ru
Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса
08:14 04.12.2025
Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса
Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса
Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине, выступает против любых попыток очернить Китай в контексте... РИА Новости, 04.12.2025
в мире, китай, пекин, украина, си цзиньпин, эммануэль макрон
В мире, Китай, Пекин, Украина, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон
Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса

Си Цзиньпин: Китай выступает против попыток очернить страну в контексте Украины

ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине, выступает против любых попыток очернить Китай в контексте украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В среду вечером Макрон прибыл в Пекин с государственным визитом, он продлится до пятницы. В четверг в китайской столице проходит встреча двух лидеров.
"Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, в то же время (Китай - ред.) решительно выступает против любых безответственных попыток переложить вину или очернить (Китай - ред.)", - сказал Си Цзиньпин, трансляция его выступления велась на видеохостинге YouTube.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Китай выступил против использования активов России для Украины
3 декабря, 10:33
 
В миреКитайПекинУкраинаСи ЦзиньпинЭммануэль Макрон
 
 
