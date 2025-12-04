https://ria.ru/20251204/kitaj-2059684011.html
Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса
Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса - РИА Новости, 04.12.2025
Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса
Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине, выступает против любых попыток очернить Китай в контексте... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T08:14:00+03:00
2025-12-04T08:14:00+03:00
2025-12-04T08:14:00+03:00
в мире
китай
пекин
украина
си цзиньпин
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
https://ria.ru/20251203/mid-2059436416.html
китай
пекин
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, украина, си цзиньпин, эммануэль макрон
В мире, Китай, Пекин, Украина, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон
Китай выступил против попыток очернить его в контексте украинского кризиса
Си Цзиньпин: Китай выступает против попыток очернить страну в контексте Украины